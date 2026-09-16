Borsa İstanbul'da günün ilk yarısı kırmızı: Satışlar hızlandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyerek yüzde 3,80 geriledi ve 13.363,87 puana indi.

BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine kıyasla 528,43 puan kayıpla 13.363,87 puanda bulunurken, endeksteki düşüş yüzde 3,80 olarak kaydedildi.

Günün ilk yarısında toplam işlem hacmi 128,1 milyar liraya ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 4,75, holding endeksi ise yüzde 4,70 düşüş gösterdi.

Sektör endekslerinin tamamı gerilerken, en sert kayıp yüzde 9,67 ile finansal kiralama faktoring sektöründe yaşandı.

Piyasalarda günün kalan bölümünde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Kevin Warsh'ın düzenleyeceği basın toplantısı başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puanın destek, 13.500 ve 13.600 puanın ise direnç seviyeleri olarak takip edildiğini belirtti.