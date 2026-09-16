Borsa İstanbul’da satışlar sertleşti: BIST 100’de kayıp yüzde 4’e ulaştı

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Borsa İstanbul’da dün yaşanan sert kaybın ardından satışlar yeni günde de devam ediyor. BIST 100 endeksi, seansın ilk bölümünde hızlanan satışlarla 13.400 puanın altına gerilerken gün içindeki kayıp yüzde 4 seviyesine ulaştı.

Endeks dün de yüzde 2,41 değer kaybederek 13.892,30 puandan kapanmıştı. Böylece Borsa İstanbul’da iki güne yayılan satış baskısı belirgin biçimde güçlendi.

Bankacılık hisselerinde satış hızlandı

Satışların geniş bir alana yayıldığı görülürken bankacılık hisselerindeki baskı dikkat çekiyor. Bankacılık sektörü önceki seansta da yüzde 4’ün üzerinde gerilemiş ve BIST 100’deki düşüşün öncü unsurlarından biri olmuştu.

Yeni seansta da banka ve holding hisselerindeki satışların endeksi aşağı çekmesi, hareketin yalnızca birkaç hisseyle sınırlı olmadığını gösteriyor. Yatırımcıların risk azaltma eğilimi, yüksek betalı hisselerde daha sert fiyat hareketlerine yol açıyor.

Petrol ve tahvil faizleri baskıyı artırıyor

Borsa İstanbul’daki satışların arkasında tek bir yeni iç gelişmeden çok, son günlerde üst üste biriken küresel riskler öne çıkıyor. Orta Doğu’daki gerilimin petrol fiyatlarını yüksek tutması Türkiye gibi enerji ithalatçısı ekonomiler açısından enflasyon ve dış denge endişelerini artırıyor.

ABD tahvil piyasasında da baskı sürüyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyelerine yaklaşması, küresel yatırımcı açısından risksiz getiriyi yükseltirken gelişmekte olan ülke piyasalarındaki risk iştahını azaltıyor.

Yüksek petrol fiyatları ile yüksek tahvil faizlerinin aynı anda etkili olması, Borsa İstanbul açısından iki ayrı baskı kanalı oluşturuyor.

Gözler bu akşam Fed’de

Piyasaların en önemli gündem maddesi ise ABD Merkez Bankası’nın bugün açıklayacağı faiz kararı. Fed kararının Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanması, ardından Fed Başkanı Kevin Warsh’ın basın toplantısının izlenmesi bekleniyor.

Piyasada 25 baz puanlık faiz artışı ana senaryo olarak öne çıkarken yatırımcılar kararın kendisinden çok, bundan sonraki faiz artışlarına ilişkin mesajlara odaklanıyor.

Fed’den beklenenden daha sert bir faiz patikası sinyali gelmesi halinde dolar ve ABD tahvil faizlerinde yeni yükseliş görülebilir. Bu senaryo gelişmekte olan piyasalar açısından satış baskısını artırabilecek risklerden biri olarak izleniyor.

13.300 puan kritik bölgeye dönüştü

BIST 100’de satışların hızlanmasıyla 13.400 puan seviyesi aşağı yönde geçilirken 13.300 bölgesi kısa vadede kritik hale geldi. Bu bölgenin altında kalıcılık oluşması halinde satış baskısının derinleşme riski artabilir.

Yukarı yönde ise ilk olarak 13.400 ve ardından 13.700-13.800 bölgesinin yeniden aşılması, kısa vadeli görünümün toparlanması açısından önem taşıyor.

Seans devam ettiği için fiyatlar ve kayıp oranları gün içinde hızlı değişebilir.