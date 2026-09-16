Wells Fargo S&P 500 hedefini düşürdü

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Wall Street’te tahvil faizlerinin yükselmesi ve teknoloji hisselerindeki baskının artmasıyla büyük kurumların temkinli mesajlarına bir yenisi daha eklendi.

Wells Fargo, S&P 500 için yıl sonu hedefini aşağı çekerken piyasadaki güçlü yükselişi sürdürecek yeni katalizörlerin azaldığı görüşünü öne çıkardı.

Hedef 7.700 puana indirildi

Banka, S&P 500 için daha önce 7.950 puan olarak belirlediği yıl sonu hedefini 7.700 puana çekti.

Endeksin yaklaşık 7.620 puan civarında bulunması, yeni hedefin yılın geri kalanı için oldukça sınırlı bir yükseliş alanına işaret ettiği anlamına geliyor.

Wells Fargo, ekonomik döngünün ileri aşamalarına gelindiği dönemlerde hisse senedi değerlemelerinin baskı altında kalabileceğine dikkat çekiyor.

Teknoloji hisselerinde görünüm düşürüldü

Bankanın strateji değişikliğinde teknoloji sektörü de öne çıktı. ABD teknoloji hisseleri için tavsiye “ağırlık artır” seviyesinden nötr seviyeye indirildi.

Yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı büyümenin ardından sermaye harcamalarının aynı hızda devam edip etmeyeceği tartışması, özellikle büyük teknoloji şirketleri açısından yeni risk olarak görülüyor.

Wells Fargo buna karşılık sağlık sektöründeki görünümünü yukarı çekti.

Yüzde 10’a varan düzeltme riski

Bankanın değerlendirmesinde kısa vadede hisse piyasasında yüzde 5 ila 10 arasında bir geri çekilme ihtimalinin bulunduğu da belirtiliyor.

ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, yüksek enerji maliyetleri ve para politikasında yeniden sıkılaşma beklentisi, borsalar üzerindeki temel baskı unsurları arasında gösteriliyor.

Buna rağmen banka şirket kârları konusunda tamamen kötümser değil. S&P 500 şirketleri için 2027 ve 2028 kâr tahminleri yukarı çekildi.

Kâr artışı sürse de değerleme baskısı büyüyor

Wells Fargo, S&P 500 şirketlerinin hisse başına kârının 2027’de 425 dolar, 2028’de ise 460 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Ancak güçlü kâr büyümesinin borsayı aynı hızla yukarı taşımayabileceği değerlendiriliyor. Yükselen faizler şirket değerlemelerini baskılarken özellikle teknoloji hisselerinde yüksek çarpanların korunması zorlaşabilir.

Bu nedenle Wall Street’te önümüzdeki dönemde şirket kârlarından çok faizler ve değerlemeler arasındaki dengenin belirleyici olması bekleniyor.