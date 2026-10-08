Borsa İstanbul sert düşüşün ardından güne yükselişle başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dünkü sert satışların ardından güne yüzde 0,32 artışla 12.161,68 puandan başladı.

Önceki işlem gününü yüzde 2,03 düşüşle 12.122,94 puandan tamamlayan endeks, açılışta 38,74 puan yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,47 gerilerken sektörler arasında en fazla yükseliş yüzde 1,03 ile kimya, petrol ve plastikte görüldü. Finansal kiralama ve faktoring endeksi ise yüzde 6,08 kayıpla en fazla düşen sektör oldu.

Küresel piyasalarda Fed ve Orta Doğu baskısı

ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artırımı daha yapabileceği beklentisi ve Orta Doğu'da artan gerilim, küresel piyasalarda risk iştahını zayıflatıyor.

Beyaz Saray'ın Pentagon'dan, 3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde İran'a yönelik olası saldırı seçenekleri hazırlamasını istediğine ilişkin haberler de jeopolitik endişeleri artırdı.

Borsada hangi seviyeler izlenecek?

Analistler, BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.400 puanı direnç, 12.000 ve 11.900 puanı destek olarak değerlendiriyor.

Bugün yurt içinde İstanbul Ekonomi Forumu ile haftalık para ve banka istatistikleri, ABD'de ise işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları takip edilecek.