Google Haberler

Borsa İstanbul’da bayram takvimi: Takas tarihleri değişti

Borsa İstanbul'da bugün, yarın ve perşembe günü gerçekleştirilecek işlemlerin takası, Ramazan Bayramı dolayısıyla 23 ve 24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Pay Piyasası'nda, bugünkü işlemlerin takası 23 Mart Pazartesi günü, yarınki ve perşembe günü gerçekleştirilen işlemlerin takası ise 24 Mart Salı günü yapılacak.

Borsa İstanbul'da 19 Mart Perşembe günü yarım gün seans yapılacak olup 20 Mart Cuma günü ise işlem gerçekleşmeyecek.

Öte yandan, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 19 Mart'ta fiziki teslimat, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde takas ve fiziki teslimat işlemleri yapılmayacak.

Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor: Kira artışı hız kesmiyorKonut fiyatlarında reel düşüş sürüyor: Kira artışı hız kesmiyorEkonomi
Bayram namazı saatleri belli oldu! Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? İl il namaz vakitleriBayram namazı saatleri belli oldu! Ramazan Bayramı namazı saat kaçta? İl il namaz vakitleriGündem
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Çok Okunanlar