Borsa İstanbul'da gong, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ için çaldı

Tören, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Formül Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Şahin, Formül Plastik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fahri Kumbul, Formül Plastik Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Hot, Gözde Cıroğlu ve Sinan Şahin, İntegral Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Kıvanç Memişoğlu ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü Akın Demirbağ'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, sanayi sektörünün ekonominin ve büyümenin temeli olduğunu belirtti.

Ergun, Formül Plastik'in gerçekleştirdiği yatırımlarla altyapısını ve kapasitesini geliştirdiğine işaret ederek, şirketin farklı sektörlerin ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılayarak Türkiye'nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer aldığını kaydetti.

Borsada işlem görmeye başlayan Formül Plastik'in yeni yatırımlar yaparak, altyapısını güçlendireceğini, kurumsal yapısını kuvvetlendireceğini ve sürdürülebilir büyümesine devam edeceğini vurgulayan Ergun, "Ben bu nedenle bu başarılı halka arzda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu halka arzın sermaye piyasalarına hayırlı olmasını diliyorum. Formül Plastik'e borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum." diye konuştu.

Halka arzla büyüme ve kurumsallaşma hedefi

Formül Plastik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fahri Kumbul da Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören Formül Plastik'in, önemli bir dönüm noktasında olduğunu aktardı.

Şirketlerinin 30 yılı aşkın süredir plastik boru ve elemanları sektörünün önemli bir temsilcisi olduğunu dile getiren Kumbul, "Şirketimiz yurt dışında ve yurt içinde, yüzlerce ana bayiye ve onlara bağlı on binlerce tali bayi ve müşteriye sahiptir. Kalite anlayışıyla, sunduğu çözümlerle, güven veren tutarlı yaklaşımlarıyla; bulunduğu tüm pazarlarda iyi bir itibar kazanmıştır." şeklinde konuştu.

Kumbul, Formül Plastik'in bundan sonraki süreçte yeni ortaklarıyla daha hızlı ilerleyeceğini kaydederek, hedeflerini daha da büyüteceklerini ve yeni kurumsal sorumluluklar üstleneceklerini vurguladı.

Şirket hisselerinin borsada başarılı şekilde işlem görmesinin, gelişim ve büyümenin sağlam bir temeli olacağını vurgulayan Kumbul, halka arzın ardından, mümkün olan en kısa zamanda, iki yeni fabrikalarını daha üretime almayı planladıklarını söyledi.

Kumbul, zor zamanlarda iki tane birden fabrika kurmanın önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte Formül Plastik olarak biz, halka açılmayı sadece bir finansman yöntemi olarak benimsemedik. Şirketin daha da şeffaflaşması ve kurumsallaşmasına katkı sağlayacağını bildiğimiz bu önemli kararı aldık. Şeffaflık ise saydamlık ve hep 'göz önünde olmak' demektir. Gözler üzerimize çevrildiğinde su gibi, hava gibi ve hatta cam gibi temiz ve berrak görünmek istiyoruz. Formül'ün baştan seçtiği yol isabetli ve doğruydu. Bundan sonra da şirketimizin dosdoğru bir yolda ilerleyeceğine emin olabilirsiniz."