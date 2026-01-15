Halka arz edilen Z GYO hisseleri için işlem tarihi belli oldu, Z GYO borsa işlem tarihi

Vakıf Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla 7-9 Ocak tarihleri arasında talep toplayan Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye hazırlanıyor.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan duyuruya göre, şirketin halka arz edilen payları 16 Ocak 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da yatırımcılarla buluşacak. Paylar, "ZGYO.E" işlem kodu ile sürekli işlem yöntemi kapsamında işlem görecek.

KAP'ta yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 210.492.225 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 84.500.000 TL nominal değerli Şirket payları 16/01/2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 9,77 TL baz fiyat, "ZGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir"