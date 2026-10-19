Borsa İstanbul'da pozitif açılış: BIST 100 yeniden yükselişte

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,20 yükselişle 11.745,68 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,89 değer kaybederek 11.721,72 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 23,96 puan ve yüzde 0,20 artarak 11.745,68 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,21 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile sigorta, en çok gerileyen yüzde 5,69 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı planı üzerinde çalışılması ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin risk iştahını desteklemesiyle haftaya toparlanma eğilimiyle başladı.