Meta ve Google'ın ortak olduğu Jio, 3,2 milyar dolarlık halka arza çıkıyor

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Hindistan'ın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Jio Platforms, ülke borsa tarihinin en büyük halka arzını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Milyonlarca abonesi bulunan şirketin hisseleri için ilk talep bugün alınırken, halka arz teknoloji sektörünün en önemli finansal gelişmelerinden biri olmaya aday.

3,2 milyar dolarlık halka arzda ilk talep bugün

Hint milyarder Mukesh Ambani'nin kontrolündeki Reliance Industries'in dijital hizmetler şirketi Jio Platforms, uzun süredir beklenen halka arz sürecinde önemli bir aşamaya geldi. Şirketin 14 Ekim'de kesinleşen halka arz takvimine göre, büyük kurumsal yatırımcıların pay ayrılmasına yönelik talep toplama işlemleri 19 Ekim Pazartesi günü gerçekleştiriliyor.

Bireysel yatırımcıların ve diğer yatırımcı gruplarının katılabileceği genel talep toplama dönemi ise 21 Ekim Çarşamba günü başlayacak ve 23 Ekim Cuma günü sona erecek. Halka arz kapsamında 270 milyon yeni hisse satışa çıkarılacak. Hisse başına fiyat aralığı 1.065 ile 1.119 Hindistan rupisi olarak belirlendi.

Fiyat aralığının üst sınırından gerçekleşmesi durumunda şirket yaklaşık 30 bin 213 crore rupi, yani 3,2 milyar dolar kaynak sağlayabilecek. İşlemin bu büyüklükle tamamlanması, Jio Platforms'u Hindistan'ın yerel para cinsinden en büyük halka arzına taşıyacak.

Meta ve Google hisselerini satmıyor

Jio Platforms'un halka arzını diğer büyük şirket işlemlerinden ayıran önemli özelliklerden biri, mevcut yatırımcıların ellerindeki hisseleri satışa çıkarmaması. Şirketin ana ortağı Reliance Industries Limited (RELIANCE), halka arz öncesinde hisselerin yüzde 66,43'ünü elinde bulunduruyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Meta'nın iştiraki Jaadhu Holdings'in payı yüzde 9,98, Google International'ın payı ise yüzde 7,73 seviyesinde.İki teknoloji devi Jio'ya 2020 yılında yatırım yapmıştı. Meta yaklaşık 5,7 milyar dolar, Google ise 4,5 milyar dolar kaynak aktarmıştı.

Yeni halka arz fiyatının üst sınırı esas alındığında Meta'nın hisselerinin değeri yaklaşık 99 bin 846 crore rupiye, Google'ın paylarının değeri ise 77 bin 307 crore rupiye ulaşıyor. Bu tutarlar, şirketlerin ilk yatırımlarına kıyasla önemli bir değer artışına işaret ediyor. Ancak Meta ve Google halka arzda hisse satmadığı için söz konusu artış henüz gerçekleşmiş bir kazanç niteliği taşımıyor. Mevcut ortakların paylarını koruması, halka arzdan elde edilecek gelirin tamamının yeni hisseleri çıkaran Jio Platforms'a aktarılmasını sağlayacak.

Şirketin değeri 108 milyar doları aşabilir

Halka arzda belirlenen fiyat aralığı, Jio Platforms'un piyasa değerini yaklaşık 108,3 milyar dolara taşıyabilecek. Bu değerlemeye ulaşılması halinde şirket, Hindistan'ın piyasa değeri en yüksek halka açık şirketleri arasına girecek. Jio'nun 2020 yılındaki yatırım turlarında yaklaşık 65 milyar dolar üzerinden değerlendiği dikkate alındığında, yeni fiyat aralığı önemli bir artışı temsil ediyor.

Ancak 108,3 milyar dolarlık değer henüz borsada oluşmuş bir piyasa değeri değil. Bu tutar, halka arzın üst fiyat sınırına göre hesaplanan olası değerlemeyi gösteriyor. Şirketin gerçek borsa değeri, hisselerin işlem görmeye başlamasının ardından yatırımcıların oluşturacağı fiyatla belirlenecek.

Halka arz gelirinin büyük bölümü borca gidecek

Jio Platforms'un yeni hisselerden elde edeceği kaynakların en önemli kullanım alanı borçların azaltılması olacak. Şirketin halka arz belgelerine göre, sağlanacak net kaynağın 27 bin 500 crore rupiye kadar olan bölümü, telekomünikasyon iştiraki Reliance Jio Infocomm'un mevcut borçlarının erken veya kısmi geri ödemesinde kullanılabilecek. Kalan kaynakların ise genel şirket faaliyetlerine ayrılması planlanıyor.

Bu nedenle halka arz, yalnızca şirketin borsaya açılması açısından değil, finansman yapısının yeniden düzenlenmesi bakımından da önem taşıyor. Borçların azaltılması, şirketin finansman giderlerini düşürme ve gelecekteki yatırımlarına daha fazla kaynak ayırma kapasitesini güçlendirebilir. Bununla birlikte, borç geri ödeme planının etkisi halka arzın tamamlanmasına ve elde edilecek net gelire bağlı olacak.

533 milyon aboneyle yapay zekâ yarışına hazırlanıyor

Jio Platforms'un yatırımcılara sunduğu büyüme hikâyesinin merkezinde yalnızca mobil telefon hizmetleri bulunmuyor. Şirket, Haziran 2026 sonu itibarıyla 533,3 milyon aboneye ulaşmış durumda. Bunların yaklaşık 285 milyonu 5G hizmetlerinden yararlanıyor. Sabit geniş bant bağlantılarının sayısı ise 28,6 milyona çıktı.

Jio, Hindistan'ın internet veri trafiğinin yaklaşık yüzde 60'ını taşıyan altyapısıyla ülkedeki dijital dönüşümün önemli aktörlerinden biri konumunda. Şirket son yıllarda bulut bilişim, dijital eğlence, yapay zekâ uygulamaları ve kurumsal teknoloji çözümlerine de yatırım yapıyor.

JioBrain adlı yapay zekâ platformu, şirketin mobil ağ operasyonlarında ve yeni dijital hizmetlerinde kullanılmak üzere geliştiriliyor. Bu faaliyetlerin büyümesi, halka arz sonrasında yatırımcıların yakından izleyeceği gelir kaynakları arasında bulunacak. Bununla birlikte, veri gizliliği ve telekomünikasyon alanındaki düzenlemeler ile teknoloji yatırımlarının maliyetleri, şirketin gelecekteki kârlılığını etkileyebilecek riskler arasında yer alıyor.

Jio Platforms'un hisselerinin, halka arzın planlandığı şekilde tamamlanması halinde 28 Ekim'de Hindistan'ın Bombay ve Ulusal borsalarında işlem görmeye başlaması bekleniyor.