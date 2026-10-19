TCMB açıkladı: Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stokunda artış!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı ağustos ayına ilişkin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) İstatistikleri'ni yayımladı.

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, ağustosta önceki aya göre 25 milyon dolar artarak 176,6 milyar dolara ulaştı.

Başlangıçtaki vadesi ne olursa olsun ödenmesine bir yıl veya daha az süre kalan dış borçların toplamı ise 243,3 milyar dolar oldu.

Bankaların kısa vadeli dış borcu azaldı

Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, aylık bazda yüzde 1,6 düşerek 76,3 milyar dolara indi. Bu dönemde yurt içi bankaların yurt dışından sağladığı kısa vadeli krediler ve menkul kıymetlerden doğan yükümlülükleri yüzde 3 azalışla 9,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Yurt dışındaki bankaların Türkiye'deki mevduatı yüzde 0,1 gerileyerek 19,7 milyar dolara düşerken, banka dışı kesimlerin mevduatı yüzde 1,7 artışla 22 milyar dolara çıktı. Türk lirası cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 4,8 azalarak 25,3 milyar dolar oldu.

Diğer sektörlerde nakit kredi borçları yükseldi

Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku, önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarak 74,6 milyar dolara ulaştı.

Bu sektörlerde dış ticaretten kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri yüzde 0,8 düşüşle 64,5 milyar dolara geriledi. Buna karşılık nakit kredi yükümlülükleri yüzde 6,6 yükselerek 10 milyar dolara çıktı.

Borç stokunda en büyük pay doların

Kısa vadeli dış borcun para birimlerine göre dağılımında ABD doları yüzde 34 ile ilk sırada yer aldı. Stokun yüzde 27,1'i Euro, yüzde 25,6'sı Türk lirası, yüzde 13,3'ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu.

Kalan vadeye göre hesaplanan kısa vadeli dış borç stokunda ise mevduat yükümlülükleri 67 milyar dolara, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri de 75,1 milyar dolara geriledi.