Borsa neden düşüyor? Borsa İstanbul'daki düşüşün sebebi nedir?

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Borsa İstanbul'da haftanın son işlem gününde satış baskısı derinleşti. BIST 100 endeksindeki değer kaybı yüzde 4'ü aşarken, endeks 10 bin 800 puan seviyelerine kadar geriledi. Bankacılık ve iletişim sektörlerinde yaşanan sert düşüşler dikkat çekerken, piyasadaki kayıplar sektörlerin geneline yayıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitmesine rağmen borsada yaşanan düşüş, yatırımcıların odağına yerleşti.

Faiz indirimi borsaya neden olumlu yansımadı?

Geçmiş dönemlerde Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri, Borsa İstanbul'da yükselişleri destekleyen önemli gelişmeler arasında yer alıyordu. Ancak son faiz kararının ardından piyasalarda beklenen olumlu hava oluşmadı.

Faiz indiriminin ardından BIST 100 endeksinde yüzde 3'ü aşan kayıplar yaşanırken, satış baskısı haftanın son işlem gününde daha da derinleşti.

Piyasalardaki bu hareketlilikte yurt içindeki fon soruşturmaları ve küresel piyasalarda artan risklerin etkili olduğu değerlendiriliyor.

BIST 100 yılın kazanımlarını geri verdi

Yaklaşık iki ay önce 15 bin puan seviyelerinin gündeme geldiği BIST 100 endeksi, son satışlarla birlikte 10 bin 800 puan seviyelerine kadar çekildi.

Endeksin 11 bin puanın altına gerilemesiyle yıl içerisinde elde edilen kazanımların tamamı geri verildi. Özellikle son haftalarda artan satış baskısı, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşma eğilimini güçlendirdi.

Bankacılık ve iletişim endekslerinde sert kayıp

Borsa İstanbul'daki düşüşün en belirgin hissedildiği sektörlerin başında bankacılık ve iletişim geldi.

Bankacılık endeksinde değer kaybı yüzde 6'yı aşarken, iletişim endeksindeki düşüş yüzde 8'in üzerine çıktı.

Mali ve sınai endekslerinde kayıplar yüzde 5'e yaklaşırken, teknoloji endeksi yaklaşık yüzde 4, BIST Tüm Endeksi ise yüzde 3,5 geriledi.

BIST 100 endeksinin önemli taşıyıcıları arasında bulunan bankacılık hisselerindeki sert satışlar, genel endeksteki düşüşün derinleşmesinde etkili oldu.

Düşüşün arkasında iki önemli neden bulunuyor

Borsa İstanbul'daki satış baskısında iki temel gelişme öne çıkıyor. Bunlardan ilki, son haftalarda gündemden düşmeyen fon soruşturmaları ve bu gelişmelerin yatırımcı güveni üzerinde oluşturduğu olumsuz etki.

Fon piyasasına yönelik soruşturmaların derinleşmesi, yatırımcıların sermaye piyasalarına ilişkin endişelerini artırırken, yerli yatırımcıların da borsaya yönelik güvenini zayıflatan unsurlar arasında gösteriliyor.

İkinci önemli neden ise küresel piyasalarda artan satış baskısı ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş.

Enerji maliyetlerinin yükselmesi, enflasyon ve faiz beklentilerini olumsuz etkilerken, dünya genelinde hisse senedi piyasalarından çıkışları hızlandırıyor.

ABD ve Avrupa borsalarında da satış baskısı var

Küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan kayıplar, Borsa İstanbul üzerindeki baskıyı da artırıyor.

ABD'de teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi önceki işlem gününde yüzde 3'e yakın değer kaybetti. ABD vadeli işlemlerindeki negatif seyir de piyasalardaki tedirginliğin sürdüğünü gösterdi.

Avrupa borsalarında da satıcılı bir görünüm hakim oldu. Londra Borsası'nda yaklaşık yüzde 0,6, Frankfurt ve Paris borsalarında ise yüzde 1'e yakın düşüşler yaşandı.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş baskıyı artırıyor

Küresel piyasalarda satışları tetikleyen önemli gelişmelerden biri de petrol fiyatlarındaki yükseliş oldu.

Önceki işlem gününde yüzde 4'ten fazla yükselen Brent petrol, 114 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Petrol fiyatlarındaki artışın küresel enflasyon beklentilerini güçlendirmesi, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri de artırıyor.

Gözler Fed'in faiz kararında

Piyasalarda bir diğer önemli gündem maddesini ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaklaşan faiz kararı oluşturuyor.

ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketler yaşanırken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki olası etkileri nedeniyle Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler yeniden şekilleniyor.

Küresel piyasalardaki satış baskısında faiz artışı ihtimaline yönelik endişelerin de etkili olduğu değerlendiriliyor.