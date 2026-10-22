Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 356,75 puan azalırken toplam işlem hacmi 111,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,62, holding endeksi ise yüzde 3,42 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,52 ile madencilik oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekti.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir" ifadelerine yer verildi.

Küresel piyasalarda, ABD'de büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarından alınan sinyaller ve yapay zeka yatırımlarının finansmanıyla ilgili endişelerin sürmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri, finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de Michigan Üniversitesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.