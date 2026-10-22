Borsa İstanbul'da 168 milyar dolarlık erime: Kayıp yüzde 33'ü aştı

Borsa İstanbul'da son aylarda yaşanan satışların şirket değerleri üzerindeki etkisi, nisan sonu ve ekim ortası verilerinin karşılaştırılmasıyla ortaya çıktı. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) nisan sonu verilerine göre 22,7 trilyon lira olan borsa şirketlerinin toplam piyasa değeri, Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) 16 Ekim tarihli verilerinde 16,6 trilyon liraya geriledi. İki dönem arasındaki azalma yaklaşık 6,1 trilyon liraya ulaşırken, ilgili tarihlerdeki TCMB dolar satış kurlarıyla hesaplanan değer kaybı 168,2 milyar doları buldu.

Borsa İstanbul'da 21 Ekim Çarşamba günü yaşanan düşüş de piyasadaki satış baskısının sürdüğünü gösterdi. BIST 100 endeksi günü yüzde 1,87 kayıpla 11.577,12 puandan tamamladı. Ancak toplam piyasa değerine ilişkin son veri 16 Ekim tarihli olduğundan, 168,2 milyar dolarlık farkın 21 Ekim kapanışında kesinleşmiş kayıp olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

Yaklaşık altı ayda 6 trilyon liralık kayıp

SPK'nın nisan sonu verilerine göre Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 22 trilyon 707,7 milyar lira seviyesindeydi. Ağustos sonunda 23 trilyon 37,6 milyar liraya kadar çıkan toplam değer, eylül sonunda 17 trilyon 738,6 milyar liraya geriledi. MKK'nın 16 Ekim tarihli verilerinde ise bu tutar yaklaşık 16 trilyon 609 milyar lira olarak kaydedildi.

Böylece ağustos sonundan 16 Ekim'e kadar toplam piyasa değerinde yaklaşık 6,43 trilyon liralık azalma gerçekleşti. Bu tutar, ağustos sonundaki piyasa değerinin yüzde 27,9'una karşılık geliyor. Nisan sonuyla yapılan daha uzun dönemli karşılaştırmada ise Türk lirası cinsinden kayıp yüzde 26,9, dolar bazında yüzde 33,4 düzeyinde bulunuyor.