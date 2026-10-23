Fed faiz karar tarihi... Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Fed faizleri artıracak mı, sabit mi bırakacak?
Amerikan Merkez Bankası kısa süre içinde toplanacak. Dünya Fed'in faiz artırıp artırmayacağını merak ediyor. Dolar, altın, gümüş, borsa yatırımcıları karar odaklanırken "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Fed faiz kararı için heyecan dorukta... Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı karar dünyayı yakından ilgilendiriyor. Tarihler ilerledikçe "Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta" sorusu artıyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerikan Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 27-28 Ekim tarihlerinde yapılacak. 28 Ekim saat 21.00'de faiz kararı açıklanacak. Fed Başkanı Kevin Warsh da saat 21.30'da basın açıklaması yapacak.
Piyasaların yüzde 89,7'si 23 Ekim 2026 Cuma tarihi itibarıyla faizlerin sabit kalacağını tahmin ediyor.