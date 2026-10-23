Kuvvetli sağanak geliyor, birçok ilde etkili olacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Ekim Cuma gününe ilişkin hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde bulutlu ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Marmara'nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz ile Kuzey Ege kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, bazı illerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yurdun diğer kesimlerinde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olabileceği belirtilirken, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İstanbul'da sağanak, birçok bölgede sis bekleniyor

İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu havanın yanı sıra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 21 derece olması öngörülüyor.

Öte yandan Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Rüzgarın ise ülke genelinde ağırlıklı olarak güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'de yağış akşam saatlerinde başlayacak

Batı Karadeniz genelinde günün ilk bölümünde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Akşam saatlerinden itibaren Bolu ve Zonguldak'ta, gece saatlerinden sonra ise Kastamonu ve Sinop'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı bulutlu hava beklenirken, bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilecek.

Akdeniz'de sıcaklık 30 dereceye ulaşacak

Kuzey ve batı bölgelerinde yağışlı hava etkisini gösterirken, Akdeniz'de sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek. Adana ve Antalya'da termometrelerin 30 dereceyi göstermesi bekleniyor.

İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise genel olarak parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars'ta sıcaklıkların 15 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

İl il beklenen hava sıcaklıkları

Meteoroloji'nin tahminlerine göre bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

İstanbul: 21 derece, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ankara: 22 derece, parçalı ve az bulutlu.

İzmir: 27 derece, parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak yağışlı.

Bursa: 24 derece, parçalı, zamanla çok bulutlu.

Çanakkale: 19 derece, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Antalya: 30 derece, parçalı ve az bulutlu.

Adana: 30 derece, parçalı ve az bulutlu.

Eskişehir: 22 derece, parçalı ve az bulutlu.

Samsun: 23 derece, parçalı bulutlu.

Trabzon: 21 derece, parçalı bulutlu.

Erzurum: 15 derece, parçalı bulutlu.

Diyarbakır: 25 derece, parçalı ve az bulutlu.

Gaziantep: 25 derece, parçalı ve az bulutlu.

Şanlıurfa: 27 derece, parçalı ve az bulutlu.