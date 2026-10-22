Fon soruşturmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 26'sı gözaltına alınmıştı.

Devam eden operasyonlarda 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Böylece gözaltı sayısı 31'e yükseldi.

5 kişinin kimlikleri belli oldu

Öte yandan, bugün gözaltına alınan 5 kişinin kimlikleri de belli oldu.

Gözaltına alınan kişilerin eski AKP milletvekili Ertan Aydın, KUYAS Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak'ın özel kalemi Fahri Uğur, Hakan Eryılmaz ve Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan olduğu öğrenildi.