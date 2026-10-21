Bakan Çiftçi açıkladı: 625 suç örgütüne 1741 operasyon
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugüne kadar 625 suç örgütüne yönelik 1741 operasyon düzenlendiğini açıkladı. Örgütlerden 22'sinin uluslararası bağlantılı olduğunu belirten Çiftçi, aranan kişilere ilişkin listenin Belçika'ya iletildiğini söyledi.
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti TBMM Grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin sorusu üzerine Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütleri ile mücadelemiz benden önce de başlamıştı. Bugüne kadar 625 suç örgütüne 1741 operasyon yaptık. 22’si uluslararası bağlantılı olan örgütler. Dün Belçika'ya aradığımız kişilerle ilgili bir liste verdik." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA