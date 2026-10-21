HMGS 2 sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı
ÖSYM son dakika yaptığı açıklama ile 2026-HMGS/2 sonuçlarının açıklandığını belirtti. Duyuru sonrası on binler sonuç ekranına ulaşmaya çalışıyor.
27 Eylül'de 2026-HMGS/2 sınavı ÖSYM tarafından gerçekleşti. Sınav sonuçları normalde 22 Ekim'de açıklanacaktı fakat ÖSYM'den sürpriz sonuç duyurusu geldi.
ÖSYM'den yapılan açıklamada "27 Eylül 2026 tarihinde uygulanan 2026 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile 2026 İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2026-İYÖS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2026 tarihinde saat 11.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" denildi.