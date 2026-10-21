Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli aylığı kaç lira olacak?
2027 yılı yaklaşırken emekli maaş zamlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Milyonlar zam oranını öğrenmeye çalışırken uzmanlar da beklentilerini dile getiriyor. Binlerce kişi her gün "Emekli maaş zammı ne kadar olacak" diye soruyor.
10 milyonu aşkın emekli 2027 yılında yapılacak zam oranını merak ediyor. 6 aylık enflasyon farkı sonrası emeklinin zam oranı netleşecek. Ekonomistler enflasyon hesaplaması yaparken emekli maaşı ile ilgili tahminlerini de belirtiyor. İşte detaylar...
Emekli maaş zammı ne kadar olacak?
SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli maaşları ile ilgili tahminini dile getirdi. Erdursun SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 9, memur emeklileri için ise yüzde 7 oranında zam bekliyor.
Özgür Erdursun en düşük emelli maaşının ise 25.600 TL olmasını öngörüyor.