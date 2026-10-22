Dünya genelinde siber güvenlik alarmı: e-Devlet için açıklama geldi

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İnternet siteleri ve dijital uygulamalarda yaygın olarak kullanılan PHP yazılım altyapısında tespit edilen kritik güvenlik açıkları, dünya genelinde alarma neden oldu. Bazı ülkelerde kamu kurumlarına ait internet sitelerine erişim tedbir amacıyla kısmen veya tamamen durduruldu.

Türkiye'de ise Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, "PHP2Shell" olarak adlandırılan güvenlik açıklarına karşı ulusal çapta tarama başlattı. Söz konusu açıkların, belirli koşullarda saldırganların kimlik doğrulaması olmadan sistemlere erişmesine ve uzaktan kod çalıştırmasına olanak sağlayabileceği belirtildi.

Kamu kurumları ve kritik altyapılara acil güvenlik uyarıları gönderilirken sistem yöneticilerinden gerekli güncellemeleri yapmaları ve güvenlik önlemlerini artırmaları istendi.

Riskler takip ediliyor

Başkanlık, e-Devlet Kapısı başta olmak üzere kamu dijital hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü, sistemlerin 7 gün 24 saat izlenirken düzenli güvenlik testleri ve kontrollerle olası risklerin takip edildiğini açıkladı.