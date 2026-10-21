Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Zonguldak'ın Merkez ilçesinde 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 kişiden biri kurtarıldı, diğer kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Merkez ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'taki 3 katlı bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu enkaz altında kalan kişilerden biri kurtarıldı. Diğer kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, daha önce yaptığı açıklamada enkaz altındaki 1 kişinin kurtarıldığını, diğer kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtmişti. Hacıbektaşoğlu, binanın çökme nedeninin henüz belirlenemediğini ifade etmişti.

Öte yandan, 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü de yağışların etkisiyle çökmüştü.