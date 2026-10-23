AB’nin Türkiye’ye Türkiye’nin de AB’ye ihtiyacı var

Ferit PARLAK

Avrupa Birliği (AB) Türki­ye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Aivo Orav, ga­zetecilerle bir araya geldi. Dünya­nın giderek daha karmaşık bir hâl aldığına dikkat çeken Orav, Türki­ye, benzersiz biz pozisyona, coğra­fi konuma sahip olduğunu bildirdi. 6 ayda birçok şehri ziyaret ettik­lerini çok sayıda görüşme yaptık­larını vurgulayan Orav, “Şimdiye kadar gerçekleştirdiğim tüm bu görüşmelerden çıkardığım en te­mel sonuçlardan biri: Avrupa Bir­liği’nin Türkiye’ye, Türkiye’nin de Avrupa Birliği’ne ihtiyacı var. Bu­nun birçok nedeni var ama belki de en önemli üçü güvenlik, ticaret ve bağlantısallık” dedi.

Rapor birkaç hafta içinde yayımlanacak

AB ile Türkiye arasındaki iliş­kiler bağlamında ticaretten söz edildiğinde, akla ilk olarak Güm­rük Birliği’nin geldiğini vurgula­yan Orav, “Gümrük Birliği başarılı, hem de çok başarılı oldu. Geçtiği­miz yıl Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacmi 218 mil­yar euroya ulaştı. Ticaret denge­miz gerçekten iyi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat kısa süre önceki Brük­sel ziyaretinde, basına yaptığı açık­lamada ticaret hacmimizi iki katı­na çıkarabileceğimizi de ifade etti. Her iki tarafın da bu yönde çok cid­di bir çaba göstereceğini içtenlikle umuyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin AB’ye aday ülke ol­duğunu, burada yaşanan gelişme­leri yakından takip ettiklerini kay­deden Orav, “Zira bir gün Avrupa Birliği’ne üye olmak, Kopenhag kriterlerinin tamamının karşılan­ması anlamına geliyor. Bu neden­le hukukun üstünlüğü, insan hak­ları, medya özgürlüğü ve benzeri konularda yaşanan gelişmeleri ya­kından izliyoruz. Bir sonraki yıllık ülke raporunun birkaç hafta için­de yayımlanması bekleniyor.” dedi.

Avrupa Birliği’nin harekete geç­meye hazır olduğunu dile geti­ren Orav, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son altı ay içerisinde her iki taraf­tan da çok sayıda üst düzey ziyaret gerçekleştirildiğine tanık oldum. Yüksek Temsilcisi iki kez geldi ve dört komisyon üyesi ziyaret gerçek­leştirdi. Bu gerçekten dikkate değer bir gelişme. Dolayısıyla ilerlemek için gerekli araçlara ve yöntemlere sahibiz. AB’nin ve Türkiye’nin or­tak tarihi bir hayli çetrefilli. Bu ne­denle biz diplomatlar geleceğe bak­malı ve siyasetçilerimizin de ge­leceğe odaklanmalarına yardımcı olmalıyız. Birlikte çalışmamız ge­rekiyor. Gelecekteki ortak tarihi­mizin birlikte yazılmasını yürekten diliyorum” ifadelerini kullandı.

"En büyük yatırım Türkiye’ye”

Aivo Orav, AB’nin Türkiye’ye sağladığı mali yardım ile ilgi­li bilgi de paylaştı. Orav, “Haziran 2021’den 2027’ye kadar olan dö­nemde Avrupa Birliği, Türkiye’ye destek sağlamak amacıyla 6,8 mil­yar euro tahsis etti” açıklaması yaptı. Altyapı projelerinin herkes için en görünür projeler olduğu­nu dile getiren Orav, İki hafta ön­ce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Komisyon Üyesi Kos, Çerkezköy ile Kapıkule arasındaki yeni hızlı tren hattının açılışını gerçekleş­tirdiler. Bu proje, 275 milyon euro ile Avrupa Birliği’nin bir aday ül­keye yaptığı şimdiye kadarki en büyük yatırımdır. Ancak Avru­pa Birliği bu kadar görünür olma­yan tarım, sosyal yardımlar, kadın hakları, sivil toplum kuruluşları ve medya gibi pek çok alanlarda da mali destek sunuyor ve sunmaya devam edecek” diye konuştu.

“Made in Europe görüşmeleri sürüyor”

Aivo Orav, Türkiye’deki ilk görüşmelerinden itibaren tüm kesimlerin “Made in Europe” konusunu gündeme getirdiğini söyledi. Orav, “Henüz hiçbir şey kesinleşmiş değil, nihai aşamaya ulaşılmasını beklememiz gerekiyor. Türkiye’nin bakış açısından her şey tam olarak beklendiği gibi sonuçlanmasa bile ertesi gün birlikte çalışmayı sürdürmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. Tüm AB üye ülkelerinin savunma bütçelerinin kayda değer derecede arttığını ve SAFE kapsamında kredi aldıklarında da bütçelerinin yükseleceğini aktaran Orav, “Kimse bu üye ülkelerin Türkiye ile ortak askeri ya da savunma projeleri yapmasını engellemiyor. Ve gerçek şu ki, Türkiye bu fırsatı çokça değerlendiriyor. Türkiye, söz konusu kredilerden yüzde 15’e kadar, bazı durumlarda ise yüzde 35’e kadar yararlanabilir” açıklaması yaptı.