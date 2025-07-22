Borsa İstanbul’dan dört hisseye geçici kısıtlama
Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kararı doğrultusunda Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında dört hisseye yönelik işlem kısıtlaması getirdi. Uygulama, 22 Temmuz seans açılışıyla birlikte yürürlüğe girdi.
VBTS kapsamında DAGI, GEREL, PEKGY ve TEKTU hisselerine 21 Ağustos’a kadar işlem kısıtlaması getirildi.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, Dagi Giyim (DAGI), Gersan Elektrik (GEREL), Peker GYO (PEKGY) ve Tek-Art İnşaat (TEKTU) hisseleri, 21 Ağustos 2025 tarihine kadar kredili işlem ve açığa satışa konu edilemeyecek.
22 Temmuz 2025 seans açılışıyla birlikte yürürlüğe giren tedbirler, bir ay süreyle geçerli olacak. Bu süre zarfında ilgili hisselerde yatırımcılar açığa satış yapamayacak ve kredili işlem gerçekleştiremeyecek.
Söz konusu uygulamanın, bu hisselerdeki yüksek dalgalanma ve işlem yoğunluğunun oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.
Kısıtlamalar, 21 Ağustos 2025 seans sonunda otomatik olarak sona erecek.