Borsa İstanbul’dan dört hisseye geçici kısıtlama

VBTS kapsamında DAGI, GEREL, PEKGY ve TEKTU hisselerine 21 Ağustos’a kadar işlem kısıtlaması getirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, Dagi Giyim (DAGI), Gersan Elektrik (GEREL), Peker GYO (PEKGY) ve Tek-Art İnşaat (TEKTU) hisseleri, 21 Ağustos 2025 tarihine kadar kredili işlem ve açığa satışa konu edilemeyecek.

22 Temmuz 2025 seans açılışıyla birlikte yürürlüğe giren tedbirler, bir ay süreyle geçerli olacak. Bu süre zarfında ilgili hisselerde yatırımcılar açığa satış yapamayacak ve kredili işlem gerçekleştiremeyecek.

Söz konusu uygulamanın, bu hisselerdeki yüksek dalgalanma ve işlem yoğunluğunun oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Kısıtlamalar, 21 Ağustos 2025 seans sonunda otomatik olarak sona erecek.