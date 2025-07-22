Galatasaray'dan 'KAP' geldi: Süreç sona erdi, sermaye 13,5 milyar TL oldu! Şimdi gözler borsa satışında
Galatasaray Sportif A.Ş., uzun süredir beklenen sermaye artırımı sürecini tamamladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Kulüp, yüzde 150 oranında nakit sermaye artışıyla çıkarılmış sermayesini 5,4 milyar TL'den 13,5 milyar TL'ye yükseltti. Yeni pay alma haklarının kullanım süreci 21 Temmuz itibarıyla sona ererken, kalan paylar 23-24 Temmuz tarihlerinde Borsa İstanbul’da satışa sunulacak. Satılamayan paylar için Galatasaray Spor Kulübü alım taahhüdü verdi.
Galatasaray Sportif A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, beklenen sermaye artırımı sürecini tamamladığını duyurdu.
Kulüp, çıkarılmış sermayesini yüzde 150 oranında artırarak 5.400.000.000 TL’den 13.500.000.000 TL’ye yükseltti. Söz konusu artırım tamamen nakit olarak gerçekleştirildi.
KAP açıklaması şu şekilde:
“Şirketimizin 03.07.2025 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde 5.400.000.000 TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde, 8.100.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, yüzde 150 oranında artırılarak 13.500.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 07.07.2025 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 21.07.2025 tarihinde tamamlanmıştır.”
Yeni pay alma haklarının kullanımının tamamlanmasının ardından 90.311.588 TL nominal değerdeki paylar, 23 Temmuz – 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da satışa sunulacak. Bu paylar 1 TL'nin altına düşmeyecek şekilde, piyasada oluşacak fiyattan satışa çıkarılacak.
Satılamayan paylar için kulüpten garanti
Satış sonrasında elde kalabilecek paylara yönelik ise Galatasaray Spor Kulübü, hakim hissedar sıfatıyla alım taahhüdü verdi.