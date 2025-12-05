Yasa dışı bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? Gözaltına alınan isimlerin listesi... Hangi futbolcular gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın futbolda bahis faaliyetleri ve maç sonuçlarına müdahale edildiği iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada, sabah erken saatlerde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında birçok profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından sürdürülen inceleme, 2023–2024 sezonunda 2. Lig’de oynanan bir karşılaşmada ortaya çıkan şüpheli bahis işaretleri üzerine başlatılmıştı. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, aralarında futbolcuların ve kulüp yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

Ahmet Çakar gözaltına alındı

Operasyon kapsamında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar gözaltına alındı. Çakar'ın Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne götürülüp sağlık kontrolünden geçtiği ve şu sıralarda sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Toplamda ise 35 kişinin gözaltına alındı.

Çakar, gazetecilerin kendisine yönelttiği "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna "Bilmiyorum" şeklinde cevap verdi.

Futbolcular da ifadeye gitti

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı'nın da ifadeye çağırıldığı öğrenildi.

Savcılıktan açıklama geldi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis ve maç sonuçlarını etkileme iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalarla ilgili açıklama yaptı. Savcılığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

MASAK’tan alınan veriler, yasal bahis platformlarının kayıtları ve PFDK’nın 13 Kasım 2025 tarihli kararları doğrultusunda yapılan analizler sonucunda çok sayıda isim hakkında işlem yapıldığı ifade edildi.

İfadeye alınan isimler paylaşıldı

Açıklamaya göre; Kendi takımının maçına bahis oynadığı belirlenen 27 futbolcu arasında Galatasaraylı Metehan Baltacı, başkası üzerinden bahis oynadığı tespit edilen Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, Ankaraspor–Nazilli Belediyespor maçında sonucu etkilemeye yönelik bulgular nedeniyle Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu, Şahin Kaya ve iki antrenör, Ümraniyespor–Giresunspor karşılaşmasına ilişkin anlaşma tespiti nedeniyle toplam 6 kişi, şüpheli finansal işlemler nedeniyle Murat Sancak (Adana Demirspor eski başkanı), Ahmet Çakar, eşi ve hakem Zorbay Küçük dahil 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

35 şüpheli yakalandı

Toplam 46 şüpheli için İstanbul ve 16 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında 35 şüpheli yakalanırken, 5 kişinin yurtdışında olduğu tespit edildi.

TFF Başkanı duyurmuştu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği basın toplantısında, Temizlik sadece hakemlerle olmaz. Yapılacaksa futbolun bütün unsurlarının temizlenmesi lazım. Hakemlerle başladık, futbolcularla devam ediyor. Bu hafta istediğimiz veriler bakanlıktan gelecek. Teknik direktör, tercüman, sağlık çalışanı, malzemeciler, temsilciler, gözlemciler, onlar da bu hafta geliyor. Asıl bu incelemeden sonra biz kendi önümüzü, TFF uhdesinde olanları temizlemiş olacağız. Umarım kulüpler de kendi önlerini temizler ve bu iş hem başsavcılığa hem bize kalmaz" demişti.