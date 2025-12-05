Son dakika... Bahis soruşturmasında yeni operasyon: Çok sayıda futbolcu ve yöneticiye gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın futbolda bahis ve maç sonuçlarını etkileme iddialarına yönelik soruşturmasında sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda futbolcu ve kulüp yöneticisi gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma, 2023–2024 sezonunda 2. Lig’de oynanan bir maçta bahis şüphesi üzerine başlatılmıştı. Soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte, futbolcu ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Operasyonun, futbolda bahis skandalına ilişkin elde edilen yeni deliller doğrultusunda gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.