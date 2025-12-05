Ahmet Çakar gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Ahmet Çakar kimdir?

Bu sabah yasa dışı bahis operasyonunda 2. dalga yaşandı. Bu operasyonda Ahmet Çakar da gözaltına alındı. Vatandaşlar gelişmeleri yakından takip etmek isterken "Ahmet Çakar gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı" sorusu sıkça geliyor.

Ahmet Çakar kimdir?

Ahmet Murat Çakar, 3 Ağustos 1962’de İstanbul’da doğdu.

1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne girerek tıp eğitimine başladı. 1986’da öğrenimini tamamlayarak pratisyen hekim olarak meslek hayatına adım attı.

Tıp kariyerinin yanı sıra hakemlik de yapan Çakar, görev aldığı yıllar boyunca 100’ü aşkın uluslararası müsabaka ve çok sayıda derbide düdük çaldı. Avrupa Şampiyonası’nda üst seviyede maç yöneten iki Türk hakemden biri olarak anılan Çakar, ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde görev alan üç Türk hakem arasında yer aldı.

1997’de aktif hakemliğe veda eden Ahmet Çakar, sonrasında televizyon yorumculuğu ve köşe yazarlığına yöneldi.

25 Şubat 2004’te görev yaptığı sağlık ocağından çıkarken silahlı saldırıya uğradı ve vücuduna beş kurşun isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler tespit edilemedi; olayın spor programlarında yaptığı sert yorumlarla ilişkili olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Günümüzde Ertem Şener’in sunduğu Beyaz Futbol programında yorumculuk kariyerini sürdürüyor.