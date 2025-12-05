Futbolda yasa dışı bahis soruşturması genişledi. Bugün çok sayıda futbolcu ve yönetici gözaltına alındı. Bu isimler arasında Mert Hakan Yandaş da yer alırken ayrıntılar öğrenilmeye çalışılıyor. Sıklıkla "Mert Hakan Yandaş gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı" sorusu geliyor.

Mert Hakan Yandaş neden gözaltına alındı?

Mert Hakan Yandaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın futbolda bahis faaliyetleri ve maç sonuçlarına müdahale edildiği iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada gözaltına alındı.