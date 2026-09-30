Borsada 1 aylık kayıp 4,5 trilyon lira

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Sermaye piyasaları, Pusula Portföy ve Tera Grubu bağlantılı fonlarda patlak veren likidite krizinin şokunu yaşıyor. Fonların katılma payı iadelerinde temerrüt açıklamasıyla başlayan ve 131 fonun tasfiye sürecine alınmasıyla artan panik, BIST Tüm geneline yayılarak peş peşe taban serilerine ve devre kesicilere neden oldu.

Krizin ilk aşamasında yaklaşık 455 bin doğrudan fon yatırımcısının mağduriyeti konuşulurken, dalga dalga yayılan satış baskısı hisse senedi piyasasındaki 6,8 milyondan fazla yerli pay senedi yatırımcısının portföyünü doğrudan eritti.

Eylül ayında BIST TUM şirketlerinin toplam piyasa değerinde yaklaşık 4,5 trilyon TL'lik kayıp kaydedildi.

Dolar bazında bakıldığında ise yüzdelik olarak BIST TUM şirketlerinin piyasa değerinde Eylül ayında yüzde 22,5 gerileme izlendi. Dolar bazında aylık düşüş 2018 Ağustos'tan bu yana en sert düşüş oldu. Şirketlerin piyasa değerlerinde dolar bazında Eylül'de yaklaşık 96 milyar dolarlık kayıp gözlendi.

Borsanın ana gösterge endeksi BIST 100 endeksindeki şirketler için de benzer bir tablo söz konusu.

BIST 100 şirketlerinin piyasa değeri eylülde TL bazında yüzde 16 geriledi. Böylece 2008 yılından bu yana en sert değer kaybı yaşandı.

Dolar bazında bakıldığında ise BIST 100 Endeksi şirketlerinde eylül ayında yaklaşık 27 milyar dolarlık değer kaybı yaşandı.