Soruşturmayla borsada kayıplar derinleşiyor

Türkiye’de yaşanan fon krizinin piyasa­lar üzerindeki etkisi sürüyor. Soruşturma kapsa­mında yaşanan gelişmelerle birlikte, olumsuz etki devam ederken borsadaki kaybın ana etken maddelerinden bi­ri haline geldi. Aynı zamanda tedbir şokları da devam edi­yor.

Bu süreçte satış baskısı daha likit hisselere de yayı­larak Borsa İstanbul genelin­de sert düşüşlere neden ol­du. Son bir ayda Borsa İstan­bul endeksinde kayıp, yüzde 15 seviyesine ulaşırken en­deks 14 bin puandan 13 bin puan seviyesine kadar geri­ledi. Son 1 haftada kayıp yüz­de 6,8 seviyesinde. Dün ise kayıp yüzde 2’yi tekrar aş­tı. Endeks gün içinde en dü­şük 12 bin 300 puan seviye­sinin altını gördü. Günlük iş­lem hacmi 115,2 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 0,89 seviyesinde geri­ledi fakat sonrasında topar­lama gerçekleştirdi.

Hatta gün içinde artıya bile dön­dü. Holding endeksi ise ka­yıp yüzde 2’leri gördü. En bü­yük düşüş ise finansal kirala­ma ve faktoring endeksinde oldu. Burada günlük kayıp yüzde 8,7’yi geçerken 1 hafta ise yüzde 36’yı aştı. Rekor 15 bin 200 puan seviyesinin üzerindeydi.

Dün 81 hisse yüzde 9'un üzerinde düştü

Borsa İstanbul’da fon sor­Fon soruşturmasının piyasa üzerinde yarattığı etki piya­sanın geneline yayıldı. Borsa İstanbul’da fon soruşturma­ları ve buna bağlı satış baskı­sının etkisi eylül ayında hisse senetlerinde büyük değer ka­yıplarına yol açtı. 16-29 Eylül dönemine ilişkin hesaplama­ya göre, günlük bazda halka açık payların toplam şirket değer kaybı 1 trilyon 351 mil­yar TL oldu. Toplam kayıp ise 5 trilyon 598 milyar TL ol­du. Dün 461 hisse kayıp ya­şarken, yüzde 9’un üzerinde düşüş görülen hisse senedi adedi 81 oldu. Buna göre 16– 29 Eylül arasında yaklaşık 1 trilyon 331 milyar TL piyasa değeri silindi. Oransal kayıp yaklaşık yüzde 10,4.

Ons altın yön arayışında petrol 100 doların altında

Öte yandan altın fiyatla­rında da dalgalı seyir devam ediyor. Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerle birlikte küresel piyasalarda kayıp dün de de­vam etti. Türkiye piyasaları­nın kapanmasına yakın ön­ceki günkü seviyelerine geri gelen sarı metalde paralel bir görünüm sürdü. Ons altında bir aylık kayıp yüzde 7,3 se­viyesinde gerçekleşirken, en düşük seviye 4 bin 144 dolar olarak gerçekleşmişti. Dün ise gün içinde kayıplarını te­lafi eden ons altında yön Tür­kiye kapanışına yakın 4 bin 200 dolar seviyesinin üzeri­ni gördü. Gelen tepki alımları ons altını hafif yukarı taşıdı.

Türkiye'de ise gram altın küresel fiyat hareketleri ve dolar/TL kurunun etkisiyle 6 bin 500 lira seviyesinin üze­rinde bulunuyor. Altındaki son satış dalgasının arkasın­da ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin bek­lentiler öne çıkıyor. Gümüş ise 61 doların üzerinde sey­rediyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim, petrol piyasaların­da oynaklığı artırıyor. Brent petrolde son 1 aydaki yükse­liş yüzde 10’a yakın. 110 do­lar seviyesinden dönen varil fiyatı, dün yüzde 1,2 seviye­sinde bir kayıp yaşadı. Dün sabah saatlerinde 100 dolar olan petrol gün içinde 95 do­ları gördü. Gelişmeler son­rası yön yeniden yukarı oldu. Öte yandan Avrupa'da artan enerji fiyatlarının ekonomi­ye ilişkin endişeleri güçlen­dirmesiyle euro, dolar karşı­sında son 3 ayın en düşük se­viyesine indi.

SPK’dan 37 kişi hakkında suç duyurusu

-Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Finansal Yatırımlar Holding hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi. Ayrıca borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

-Hedef Holding, 28 Eylül 2026 vadeli 1,1 milyar TL'lik Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Para Piyasası borçlanmasının vadesinde ödenemediğini açıkladı. Kurumdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Hedef Holding'in hakim ortağı hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde bir kısım malvarlığı tedbirleri uygulandığı ve şirket ve iştirakleri nezdindeki paylar için el koyma kararı verildiği belirtildi.

Açıklamada piyasada daralan finansman koşulları, soruşturmada verilen kararlar neticesinde ortaklardan alınabilecek mali desteklerde sorunlar yaşanması ve ortakların yatırım yaptığı bir kısım yatırım fonlarının tasfiye edilmesi sebebiyle kaynaklara erişimin mümkün olmaması sonucu 28.09.2026 vadeli 1.079.264.813 TL tutarlı BPP borçlanması vadesinde ödenemediği belirtildi.

-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 12 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.

-İstanbul Cumhuriyet Baş­savcılığı, fon soruşturması kapsamında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firma ve fonlarla ilgili kararın kaldı­rıldığını bildirdi. Başsav­cılık, kararın SPK yeni de­ğerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda alındığını açıkladı.

Kaya 2,2 milyarlık iade teklifi yaptı

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin, fon ve hisse işlemlerinden elde ettiği öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar liralık tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bildirdiği hesaba aktardığı iddia edildi. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, iade için Hazine’ye başvuruda bulunduğu öğrenildi. Söz konusu adımın, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilebileceği belirtiliyor. Mevzuata göre etkin pişmanlıktan yararlanılabilmesi için haksız elde edilen menfaatin iki katı tutarında ödeme yapılması gerektiği ifade edilenler arasında.