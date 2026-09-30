Soruşturmayla borsada kayıplar derinleşiyor
Soruşturmaların yarattığı satış baskısı borsa geneline yayıldı. Endeks son bir ayda yüzde 15’e yakın geriledi. 16-29 Eylül dönemine hisselerde toplam şirket değer kaybı 5,5 trilyon TL oldu. Altın yön aramaya devam etti, brent petrol yeniden 100 dolardan döndü.
Türkiye’de yaşanan fon krizinin piyasalar üzerindeki etkisi sürüyor. Soruşturma kapsamında yaşanan gelişmelerle birlikte, olumsuz etki devam ederken borsadaki kaybın ana etken maddelerinden biri haline geldi. Aynı zamanda tedbir şokları da devam ediyor.
Bu süreçte satış baskısı daha likit hisselere de yayılarak Borsa İstanbul genelinde sert düşüşlere neden oldu. Son bir ayda Borsa İstanbul endeksinde kayıp, yüzde 15 seviyesine ulaşırken endeks 14 bin puandan 13 bin puan seviyesine kadar geriledi. Son 1 haftada kayıp yüzde 6,8 seviyesinde. Dün ise kayıp yüzde 2’yi tekrar aştı. Endeks gün içinde en düşük 12 bin 300 puan seviyesinin altını gördü. Günlük işlem hacmi 115,2 milyar lira olurken bankacılık endeksi yüzde 0,89 seviyesinde geriledi fakat sonrasında toparlama gerçekleştirdi.
Hatta gün içinde artıya bile döndü. Holding endeksi ise kayıp yüzde 2’leri gördü. En büyük düşüş ise finansal kiralama ve faktoring endeksinde oldu. Burada günlük kayıp yüzde 8,7’yi geçerken 1 hafta ise yüzde 36’yı aştı. Rekor 15 bin 200 puan seviyesinin üzerindeydi.
Dün 81 hisse yüzde 9'un üzerinde düştü
Borsa İstanbul’da fon sorFon soruşturmasının piyasa üzerinde yarattığı etki piyasanın geneline yayıldı. Borsa İstanbul’da fon soruşturmaları ve buna bağlı satış baskısının etkisi eylül ayında hisse senetlerinde büyük değer kayıplarına yol açtı. 16-29 Eylül dönemine ilişkin hesaplamaya göre, günlük bazda halka açık payların toplam şirket değer kaybı 1 trilyon 351 milyar TL oldu. Toplam kayıp ise 5 trilyon 598 milyar TL oldu. Dün 461 hisse kayıp yaşarken, yüzde 9’un üzerinde düşüş görülen hisse senedi adedi 81 oldu. Buna göre 16– 29 Eylül arasında yaklaşık 1 trilyon 331 milyar TL piyasa değeri silindi. Oransal kayıp yaklaşık yüzde 10,4.
Ons altın yön arayışında petrol 100 doların altında
Öte yandan altın fiyatlarında da dalgalı seyir devam ediyor. Orta Doğu’da yaşanan gelişmelerle birlikte küresel piyasalarda kayıp dün de devam etti. Türkiye piyasalarının kapanmasına yakın önceki günkü seviyelerine geri gelen sarı metalde paralel bir görünüm sürdü. Ons altında bir aylık kayıp yüzde 7,3 seviyesinde gerçekleşirken, en düşük seviye 4 bin 144 dolar olarak gerçekleşmişti. Dün ise gün içinde kayıplarını telafi eden ons altında yön Türkiye kapanışına yakın 4 bin 200 dolar seviyesinin üzerini gördü. Gelen tepki alımları ons altını hafif yukarı taşıdı.
Türkiye'de ise gram altın küresel fiyat hareketleri ve dolar/TL kurunun etkisiyle 6 bin 500 lira seviyesinin üzerinde bulunuyor. Altındaki son satış dalgasının arkasında ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler öne çıkıyor. Gümüş ise 61 doların üzerinde seyrediyor.
ABD ile İran arasındaki gerilim, petrol piyasalarında oynaklığı artırıyor. Brent petrolde son 1 aydaki yükseliş yüzde 10’a yakın. 110 dolar seviyesinden dönen varil fiyatı, dün yüzde 1,2 seviyesinde bir kayıp yaşadı. Dün sabah saatlerinde 100 dolar olan petrol gün içinde 95 doları gördü. Gelişmeler sonrası yön yeniden yukarı oldu. Öte yandan Avrupa'da artan enerji fiyatlarının ekonomiye ilişkin endişeleri güçlendirmesiyle euro, dolar karşısında son 3 ayın en düşük seviyesine indi.
SPK’dan 37 kişi hakkında suç duyurusu
-Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Finansal Yatırımlar Holding hakkında yapılan inceleme sonucunda 37 kişi hakkında suç duyurusu yapılmasına karar verdi. Ayrıca borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.
-Hedef Holding, 28 Eylül 2026 vadeli 1,1 milyar TL'lik Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Para Piyasası borçlanmasının vadesinde ödenemediğini açıkladı. Kurumdan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Hedef Holding'in hakim ortağı hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde bir kısım malvarlığı tedbirleri uygulandığı ve şirket ve iştirakleri nezdindeki paylar için el koyma kararı verildiği belirtildi.
Açıklamada piyasada daralan finansman koşulları, soruşturmada verilen kararlar neticesinde ortaklardan alınabilecek mali desteklerde sorunlar yaşanması ve ortakların yatırım yaptığı bir kısım yatırım fonlarının tasfiye edilmesi sebebiyle kaynaklara erişimin mümkün olmaması sonucu 28.09.2026 vadeli 1.079.264.813 TL tutarlı BPP borçlanması vadesinde ödenemediği belirtildi.
-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 12 şüphelinin savcılıkta ifadeleri alındı.
-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firma ve fonlarla ilgili kararın kaldırıldığını bildirdi. Başsavcılık, kararın SPK yeni değerlendirme ve bildirimleri doğrultusunda alındığını açıkladı.
Kaya 2,2 milyarlık iade teklifi yaptı
Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin, fon ve hisse işlemlerinden elde ettiği öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar liralık tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bildirdiği hesaba aktardığı iddia edildi. DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre, iade için Hazine’ye başvuruda bulunduğu öğrenildi. Söz konusu adımın, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilebileceği belirtiliyor. Mevzuata göre etkin pişmanlıktan yararlanılabilmesi için haksız elde edilen menfaatin iki katı tutarında ödeme yapılması gerektiği ifade edilenler arasında.