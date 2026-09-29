Halka arz öncesi çarpıcı bilanço: Geliri 12 kat arttı, zararı dudak uçuklattı

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Yapay zeka şirketi Anthropic'in halka arz hazırlıkları sürerken şirketin finansal tablosuna ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Anthropic, 2025 yılında gelirlerini yaklaşık 12 kat artırarak 4,6 milyar dolara çıkarmasına rağmen yılı 42 milyar dolar net zararla tamamladı.

Şirketin operasyonel zararı da aynı dönemde büyüdü. 2024'te yaklaşık 3 milyar dolar olan bu rakam, 2025'te 8 milyar dolara yükseldi.

34 milyar dolarlık bölüm nakit çıkışı değil

Net zararın yaklaşık 34 milyar dolarlık kısmının, hisseye dönüştürülebilecek finansman araçlarının değerlemesinden kaynaklanan muhasebe gideri olduğu belirtildi. Bu nedenle söz konusu tutarın şirketten doğrudan gerçekleşen bir nakit çıkışını ifade etmediği açıklandı.

Anthropic'in önümüzdeki yıllarda büyüyen yapay zeka operasyonlarını desteklemek amacıyla bulut hizmetleri, hesaplama gücü ve altyapı için toplam 518 milyar dolarlık yükümlülük ve harcama taahhüdü üstlenmeyi planladığı da izahnamede yer aldı.

Gelirlerin dörtte biri iki müşteriden geliyor

Şirketin gelir dağılımında müşteri yoğunluğu da öne çıktı.

Toplam gelirin yaklaşık dörtte birini yalnızca iki müşteri sağlarken, birçok büyük müşterinin uzun vadeli sözleşmesinin bulunmadığı belirtildi.

Halka arz sonrası değerleme 2 trilyon doları aşabilir

Anthropic'in planlanan halka arzla birlikte 2 trilyon doların üzerinde bir değerlemeye ulaşabileceği değerlendiriliyor. Bu rakam, mayıs ayında açıklanan yaklaşık 965 milyar dolarlık değerleme tahmininin iki katından fazla bir seviyeye karşılık geliyor.

Halka arzın ABD'de kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor.