1 milyar franklık kredi krizi: Julius Baer’e ek sermaye şartı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İsviçre’nin önde gelen özel bankalarından Julius Baer, yıllardır süren denetim dosyasının kapanmasıyla birlikte ağır yükümlülüklerle karşı karşıya kaldı. FINMA, bankanın kredi risklerinin yönetimi ve yüksek riskli müşterilerin kontrolünde ciddi eksiklikler bulunduğunu açıkladı.

İncelemenin merkezinde toplam büyüklüğü bir dönem 1 milyar İsviçre frankını aşan özel krediler ile Rus siyasi nüfuz sahibi kişilerle bağlantılı müşteri ilişkileri yer aldı.

Kredi riski 1 milyar frankı aştı

Julius Baer, 2018’den itibaren geleneksel teminat yapısının dışında kalan özel borç finansmanı işini büyütmeye başladı.

FINMA’ya göre banka, Eylül 2019’dan itibaren bir Avrupa grubuna ve kurucusuna toplam sekiz kredi verdi. Bu kredilerin toplam büyüklüğü 2022 ve 2023 yıllarında **1 milyar İsviçre frankını geçti**.

Düzenleyici kurum, bankanın bu büyüklükteki riskleri yönetmek için gerekli organizasyon, kontrol mekanizmaları ve yetişmiş personel açısından yeterince hazırlıklı olmadığı sonucuna vardı.

Banka ayrıca kendi belirlediği tek borçlu risk sınırlarını sürekli aşarken, yoğunlaşma risklerinin bildirimine ilişkin bazı düzenleyici yükümlülüklere de uymadı.

586 milyon frank tamamen silindi

Kredi dosyasının mali sonucu da ağır oldu.

FINMA’nın açıklamasına göre 2023 sonunda bankanın bu müşteri grubundan kalan 586 milyon franklık kredi riski tamamen zarar yazıldı.

Düzenleyici kurum ayrıca banka ile müşteri grubu arasındaki ilişkide çıkar çatışmaları ve yanlış teşvik mekanizmaları bulunduğunu belirledi.

Söz konusu müşteri ilişkileri nedeniyle Julius Baer çalışanları ile dış aracılara milyonlarca frank tutarında ücret ve komisyon ödenirken, banka daha sonra özel borç finansmanı faaliyetini tamamen sonlandırdı.

Kara para aklamayla mücadelede de ihlal tespit edildi

Denetim yalnız kredi dosyasıyla sınırlı kalmadı.

FINMA, iki Rus siyasi nüfuz sahibi kişiyle bağlantılı yüksek riskli müşteriler konusunda da ciddi eksiklikler belirledi. Kuruma göre Julius Baer, bu müşterilerin varlıklarının kaynağını yıllar boyunca yeterince incelemedi.

Olumsuz haberlerin ve şüpheli müşteri davranışlarının gerektiği ölçüde sorgulanmadığı, kara para aklamayla mücadele mevzuatındaki bildirim yükümlülüklerinin de ihlal edildiği tespit edildi.

FINMA, son dosyayla birlikte Julius Baer hakkında **10 yıldan kısa sürede beşinci kez** ciddi denetim sürecini tamamlamış oldu.

250 milyon frank ek sermaye tutulacak

FINMA, bankanın son iki yılda risk yönetimi ve yönetim yapısında önemli değişikliklere gittiğini de kabul etti.

Julius Baer özel borç işinden çıktı, kredi faaliyetlerini azalttı, kontrol birimlerini güçlendirdi ve ücretlendirme sistemini yeniden düzenledi. Yönetim kurulu ve üst yönetim yapısı da büyük ölçüde değiştirildi.

Buna rağmen banka, yeni risk iştahıyla uyumlu olmayan müşteriler ve varlıklarla ilişkisini tamamen sonlandırıncaya kadar **250 milyon İsviçre frankı ilave sermaye tutmak zorunda olacak**.

Bu tutar soruşturmanın önceki aşamalarında 500 milyon frank seviyesindeydi. Julius Baer’in Haziran 2026 sonundaki CET1 sermaye oranı ise yüzde 18,5 seviyesinde bulunuyordu.

10 milyon franklık kazanca el konuldu

FINMA ayrıca Rus siyasi nüfuz sahibi kişilerle bağlantılı iki müşteri grubundan düzenlemelere aykırı biçimde elde edildiğini belirlediği yaklaşık 10 milyon İsviçre frankı tutarındaki kazanca el koyacak.

Bankanın risk, hata ve uyum kültürü konusunda düzenleyici kuruma 2032 yılına kadar rapor sunması gerekecek.

Temettü gibi hissedarlara yapılacak ödemeler de belirli bir süre FINMA’nın önceden onayına tabi olacak.

Banka ise söz konusu olayların mevcut yönetim göreve gelmeden önce yaşandığını vurguladı. Julius Baer, kapsamlı düzeltici adımların uygulandığını ve risk yönetimi sisteminin yeniden yapılandırıldığını açıkladı.

Denetim sürecinin sona ermesiyle bankanın askıya aldığı hisse geri alım programının yeniden başlamasının da önü açıldı. Julius Baer, program için FINMA’ya başvuru yaptığını ve nihai onayı beklediğini bildirdi.