Savaşın faturası ağırlaşıyor: İran'ın para biriminde tarihi çöküş

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İran ekonomisi, Orta Doğu'da devam eden savaşın baskısını para biriminde giderek daha fazla hissediyor. İran riyali salı günü dolar karşısında yeni bir tarihi düşük seviyeye gerilerken, 1 ABD doları 2,5 milyon riyalin üzerinde işlem görmeye başladı.

Riyalin önceki dip seviyesi 2 Eylül'de 1 dolar karşısında 2,2 milyon olarak kaydedilmişti. İran para birimi, ABD ve İsrail'in şubat sonunda ülkeye yönelik saldırılarının başlamasından bu yana değer kaybını sürdürüyor.

Ekonomik baskı artarken gözler Hürmüz'de

Riyaldeki kayıpların derinleştiği bir dönemde ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslar da yeniden hareketlendi. İki ülke bu hafta Katarlı arabulucular üzerinden görüşmelerini sürdürürken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik temasların "daha ciddi" hale geldiğini söyledi.

Arakçi, ülke basınına yaptığı açıklamada "mevcut odağın yalnızca" Hürmüz Boğazı olduğunu vurguladı. Savaş öncesinde dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) yaklaşık beşte birinin geçtiği boğaza ilişkin İran'ın talepleri, Katarlı arabulucular aracılığıyla ABD tarafına iletiliyor.

Trump, İran'ın teklifini kabul etmedi

Diplomatik temasların merkezinde ise Tahran'ın Hürmüz Boğazı için sunduğu plan bulunuyor. İran, limanlarına yönelik ABD deniz ablukasının kaldırılması, dondurulan varlıklarının serbest bırakılması ve petrol yaptırımlarından muafiyet sağlanması karşılığında boğazı yedi gün içinde yeniden açmayı önerdi. Trump yönetimi ise bu planı kabul etmedi.

Buna rağmen taraflar arasındaki dolaylı görüşmeler sona ermiş değil. Arabuluculuk girişimleri savaşın sonlandırılmasına yönelik bir anlaşma zemini oluşturmayı amaçlarken, Hürmüz Boğazı müzakerelerin en önemli başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye mesaj

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) da ABD'deki ara seçimlere haftalar kala Amerikan vatandaşlarına hükümetlerini savaşı sona erdirmeye ikna etmeleri çağrısında bulundu. IRGC sözcüsü, çatışmanın sona ermesi için ABD'nin yenilgiyi kabul ederek Orta Doğu'dan geri çekilmesi gerektiğini savundu.

Savaşın ekonomik etkileri ABD iç siyasetinde de gündemde. Yaklaşan ara seçimler öncesinde İran savaşı ile yükselen benzin ve dizel fiyatları seçmenlerin tartıştığı konular arasında yer alırken, Trump yönetimi Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürme politikasını devam ettiriyor.