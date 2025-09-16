Borsada manipülasyon operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, pay piyasasında hisse fiyatlarını ve işlem hacmini yapay biçimde etkileyerek küçük yatırımcıyı zarara uğrattıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.
Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.