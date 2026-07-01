Çağdaş Cam yüzde 1300 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı

Çağdaş Cam, yüzde 1300 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirket, çıkarılmış sermayesini 168 milyon TL’den 2 milyar 352 milyon TL’ye yükseltecek.

Yönetim Kurulu, 30 Haziran 2026 tarihli kararla sermaye artırımına konu 2 milyar 184 milyon TL’nin iç kaynaklardan karşılanmasını onayladı. Şirket, ihraç belgesinin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuracak.

İç kaynaklardan 2,18 milyar TL aktarılacak

Çağdaş Cam, sermaye artırımında 168 milyon 436 bin 645,79 TL’yi sermaye düzeltmesi olumlu farklarından kullanacak. Şirket, 531 milyon 70 bin 213,43 TL’yi emisyon priminden, 1 milyar 484 milyon 493 bin 140,78 TL’yi geçmiş yıl karlarından karşılayacak.

Bedelsiz paylar, ortaklara sahip oldukları pay oranında dağıtılacak. Artırılan sermayeyi temsil eden paylar kaydi pay niteliğinde ihraç edilecek.

A ve B grubu paylarda oran değişmedi

A Grubu işlem görmeyen paylarda mevcut sermaye 27 milyon 400 bin TL seviyesinde bulunuyor. Bu grupta 356 milyon 200 bin TL tutarında bedelsiz pay verilecek.

B Grubu CGCAM paylarında mevcut sermaye 140 milyon 600 bin TL oldu. Bu grupta bedelsiz pay tutarı 1 milyar 827 milyon 800 bin TL olarak açıklandı. Her iki pay grubunda da bedelsiz sermaye artırımı oranı yüzde 1300 olarak uygulanacak. A Grubu paylar nama yazılı, B Grubu paylar ise hamiline yazılı olacak.

Çağdaş Cam, sermaye artırım süreci için SPK, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve ilgili diğer kurumlara başvuracak. Şirket ayrıca esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadili için gerekli işlemleri yürütecek.

CGCAM paylarında yatırımcıların izleyeceği ana başlıklar SPK onayı, hak kullanım tarihi ve teorik fiyat düzeltmesi olacak. Bedelsiz sermaye artırımı şirketin piyasa değerini tek başına değiştirmez ancak pay adedi ve fiyat yapısında teknik düzeltme yaratır.