Asya borsaları kritik ABD verisi öncesi karışık seyrediyor

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Yatırımcılar Federal Rezerv faiz kararlarını etkileyecek kritik ABD tarım dışı istihdam verilerini beklerken Asya borsaları karışık bir seyir izliyor. Yatırımcılar teknoloji hisselerindeki yükselişle yılın ilk yarısını kazançlı kapatan Asya borsaları genelinde bir yapay zeka balonu oluşup oluşmadığını tartışıyor.

Şirketler yapay zeka sektörüne trilyonlarca dolar yatırırken ABD'li Nvidia ve Güney Koreli SK hynix gibi devlerin hisseleri zirvede kalmayı sürdürüyor. Yüksek değerlemelerin aşırı seviyeye ulaştığı ve ABD faiz oranlarının artabileceği endişeleri küresel piyasaları ve Asya borsaları fiyatlamalarını baskı altında tutuyor.

Asya piyasalarında karışık bir seyir öne çıktı. Çin’de SSE Composite endeksi yüzde 1,08 artışla 4.138,65 puana yükselirken, Japonya’da Nikkei 225 yüzde 0,80 primle 70.624,42 puana çıktı. Buna karşılık Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,63 düşüşle 22.881,02 puana, Avustralya S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,57 kayıpla 8.728,30 puana geriledi. Bölge genelini izleyen Asia Dow ise yüzde 1,04 düşüşle 6.311,60 seviyesinde seyrediyor.

Tarım dışı istihdam verisi Asya borsaları için yön belirliyor

Perşembe günü açıklanacak haziran ayı tarım dışı istihdam verileri Asya borsaları için yön belirleyici bir rol üstleniyor. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri faiz artış beklentilerini güçlendirerek pay piyasalarını baskılama potansiyeli taşıyor. City Index analisti Fiono Cincotta yatırımcıların devasa yapay zeka yatırımlarının kâr büyümesine dönüşüp dönüşmeyeceğini sorguladığını belirtiyor. Cincotta Asya borsaları yatırımcılarının eylül ayında 25 baz puanlık artışa yüzde 60 ihtimal verdiğini aktarıyor. Analistler ocak öncesi üç artış bekliyor.

Hafta başında açıklanan veriler tüketici güveninin arttığını gösterirken Dow Jones Sanayi Endeksi yeni bir rekor kırıyor. Nasdaq Bileşik Endeksi son altı yılın en iyi çeyreklik performansını kaydediyor. Seul borsası geçen haftaki kayıplarını sürdürerek yüzde 2'nin üzerinde gerilerken Kospi endeksi yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 100 artış gösteriyor. Sidney ve Wellington borsaları değer kaybederken Tokyo, Şanghay, Singapur, Taipei ve Manila borsaları hafif yükseliyor.

Küresel sermaye akışları Asya borsaları genelinde temkinli bir duruşu beraberinde getiriyor. Hong Kong borsası resmi tatil nedeniyle kapalı kalıyor.

Japon Yeni kan kaybediyor

Yen Federal Rezerv faiz artıracağı beklentileriyle 1986'dan beri en düşük seviyesine inmiş durumda. Japon hükümeti mayıs ayında para birimini desteklemek için piyasalara rekor düzeyde 72 milyar dolar aktardı. Petrol fiyatları ABD ile İran görüşmelerine yönelik iyimserlikle salı günkü düşüşün ardından yükseliyor. Trump'ın elçileri Hürmüz Boğazı'nın açık kalması amacıyla Katar'da müzakereler yürütüyor.

Emtia fiyatlarındaki hareketlilik Asya borsaları enerji şirketlerine yansıyor. Güncel işlemlerde Batı Teksas türü ham petrol (WTI) yüzde 0.4 artışla 69.76 dolara, Brent petrol yüzde 0.3 yükselişle 73.15 dolara ulaşmış durumda. Döviz piyasasında dolar/yen paritesi 162.70 seviyesine yükselirken euro/dolar 1.1404 seviyesine geriledi.