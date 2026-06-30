Bulls Yatırım 1000 Yatırımlar Holding için hedef fiyatını belirledi

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Bulls Yatırım, 1000 Yatırımlar Holding hisseleri için 12 aylık hedef fiyatını 17,35 TL seviyesine yükseltirken, endeks üzeri getiri tavsiyesini korudu. Belirlenen yeni hedef fiyat, hissenin son kapanış verilerine göre yatırımcısına yüzde 74 oranında yükseliş potansiyeli sunuyor. Kurum, şirketin şarj altyapısı ve yenilenebilir enerji alanındaki yeni kapasite artış hamlelerini orta vadeli büyüme görünümünü destekleyen temel faktörler olarak tanımlıyor.

Şarj altyapısında ölçek büyütme stratejisini Meta Mobilite üzerinden yürüten şirket, Trugo ile iş birliği yaparak QCharge markasını daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturuyor. Yıl sonuna kadar 600 adet DC hızlı şarj ünitesine ulaşmayı planlayan Meta Mobilite, 2027 yılına kadar 1.000 ünitenin üzerinde bir kapasite ile Türkiye’nin en yaygın ağlarından birini kurmayı hedefliyor.

Enerji portföyünde kapasite hedefi

Şirket, enerji alanındaki faaliyetlerini güneş enerjisi santralleri ve lisanslı depolamalı enerji projeleri ile genişletiyor. 2027 itibarıyla 100 MW faal santral kapasitesine ulaşmayı öngören 1000 Yatırımlar Holding, bu yatırımlarla enerji maliyetlerini düşürmeyi ve gelir çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor. Analistler, enerji üretimindeki büyümenin operasyonel kârlılığa kademeli katkı sağlayacağı tahmininde bulunuyor.

Değerleme hesaplamalarında Net Aktif Değer metodolojisini kullanan Bulls Yatırım, 1Ç26 finansal tablolarını ve 31 Aralık 2025 tarihli bağımsız değerleme raporlarını esas alıyor. Hesaplamalar, holding seviyesindeki net nakit pozisyonunu ve 18 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşen 15 milyon dolar tutarındaki 1000 Ödeme Hizmetleri satışı kaynaklı nakit girişini kapsıyor.