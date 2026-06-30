HSBC Türkiye satılıyor mu? Dev şirket ikinci banka için düğmeye bastı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye'de bankacılık sektörünü yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre, Dubai merkezli Emirates NBD PJSC, HSBC Holdings Plc'nin Türkiye'deki faaliyetlerini devralmak amacıyla görüşmeler yürütüyor. Ancak sürecin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve anlaşmanın sonuçlanmama ihtimalinin de bulunduğu ifade ediliyor.

Emirates NBD Türkiye'de büyümek istiyor

Haberde, Emirates NBD'nin Türkiye'deki büyüme stratejisini hızlandırmayı hedeflediği belirtildi. Banka, 2019 yılında DenizBank'ı Rus Sberbank'tan satın almış, 2024 yılında ise üst yönetimde değişikliğe giderek yeni bir genel müdür atamıştı. HSBC Türkiye'nin olası satın alınmasının bu genişleme planının önemli bir parçası olabileceği değerlendiriliyor.

Taraflardan resmi açıklama gelmedi

Satın alma iddiasına ilişkin Emirates NBD herhangi bir açıklama yapmazken, HSBC cephesi de görüşmeleri doğrulamadı. HSBC Sözcüsü, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Piyasa spekülasyonları hakkında yorum yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

HSBC Türkiye'de küçülme sürecine girdi

Haberde yer alan bilgilere göre HSBC, küresel yeniden yapılanma stratejisi kapsamında son yıllarda Türkiye'deki faaliyetlerini önemli ölçüde küçülttü. Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre bankanın şube sayısı, 2013 yılındaki 315 seviyesinden 2026 yılı mart ayı itibarıyla yaklaşık 36'ya geriledi. HSBC'nin toplam kredilerden aldığı pay ise yüzde 0,3 seviyesinde bulunuyor.

DenizBank ile HSBC arasında büyük ölçek farkı

Türkiye'nin en büyük özel bankalarından biri konumundaki DenizBank'ın ise 500'ün üzerinde şubesi bulunuyor. Banka, aktif büyüklüğü bakımından sektörün en büyük dokuzuncu bankası olarak faaliyet gösteriyor. Bu nedenle olası satın alma gerçekleşirse, Emirates NBD'nin Türkiye pazarındaki konumu daha da güçlenebilir.

HSBC daha önce de satış girişiminde bulunmuştu

HSBC'nin Türkiye operasyonunu satma girişimi ilk kez gündeme gelmiyor. Banka, faaliyetlerini küçültmeye başladıktan sonra 2015 yılında da Türkiye birimini satmayı planlamış, ancak ING'nin satın alma girişimi düzenleyici engeller nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.