Bitcoin fiyatları neden hızla eriyor

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Asya piyasalarında güne başlayan kripto para yatırımcıları büyük bir sürprizle karşılaştı. Lider kripto para birimi güne hızlı bir düşüş dalgasıyla adım attı. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik akıllara yeni soruları getiriyor. Kripto varlıkların geleceği tehlikede mi?

Yatırımcılar geçen hafta açıklanan Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verilerini değerlendirmeyi sürdürüyor. Beklentileri aşan enflasyon verileri piyasalar üzerinde ağır bir baskı oluşturuyor. Sygnum Bank analistleri konuya dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Uzmanlar yüksek enflasyon sebebiyle faizlerin uzun süre düşmeyeceğini öngörüyor.

ABD enflasyonu zirve yaptı

Federal Rezerv sisteminin en çok önem verdiği PCE endeksi mayıs ayında tepe noktasına ulaştı. Bahsi geçen tüketim harcamaları endeksi son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh liderliğindeki faiz indirim süreci gecikebilir. Gevşeme politikasının ertelenmesi ihtimali piyasalardaki risk iştahını doğrudan bıçak gibi kesiyor.

Faiz getirmeyen varlıkları elde tutmanın maliyeti şu günlerde oldukça yüksek seyrediyor. Kaldıraçlı işlemler piyasası ve düşük likidite aşağı yönlü hareketleri iyice hızlandırıyor. Sygnum Bank uzmanları piyasanın yeni bir itici güç beklediğini belirtiyor. Fiyatların tekrar yükselmesi için enflasyonun mutlaka soğuması gerekiyor.

Kripto para piyasasında kritik seviyeler

Kripto para piyasası 30 Haziran 2026 sabahında sert kayıplarla yüzleşiyor. En büyük dijital varlık son işlemlerde yüzde 1,4 oranında değer kaybetti. Bitcoin şu sıralarda 59 bin 395 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Piyasa temsilcileri yeni bir yükseliş dalgası için makroekonomik verileri izliyor.