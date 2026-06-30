Japon yeninde tarihi düşüş! 40 yılın dibine indi

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Japon yeni, salı günü ABD doları karşısında 1986'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Kurda yaşanan sert değer kaybı, Japon yetkililerin döviz piyasasına olası müdahalesine yönelik beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

Asya işlemlerinin erken saatlerinde dolar karşısında 162,27 seviyesine kadar gerileyen yen, son 40 yılın en zayıf seviyesine indi.

Müdahale sinyali geldi

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, hükümetin döviz piyasasında aşırı hareketlere karşı gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirtti.

Katayama, "Bu, Japonya ile ABD arasında da teyit edildiği üzere kararlı müdahaleleri de kapsıyor" ifadelerini kullandı.

Dalgalanmalara karşı hazırlık

Japonya Kabine Baş Sekreteri Minoru Kihara da düzenlediği basın toplantısında, hükümetin ekonomiyi döviz kuru dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı hale getirmek için çalışacağını söyledi.

Kihara, gerektiğinde döviz piyasasına müdahale etmeye hazır olduklarını vurguladı. Ancak yenin mevcut seviyesiyle ilgili doğrudan değerlendirme yapmaktan kaçındı.