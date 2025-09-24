Mahkemenin CHP İstanbul Kongresi kararı sonrası borsada düşüş yaşandı
Borsa İstanbul, güne pozitif başlasa da CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik mahkeme kararının ardından sert satışlarla karşılaştı. Açılışta yüzde 0,20 yükselen BIST 100 endeksi, kararın ardından hızla gerileyerek 11.144 puana kadar indi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik mahkeme kararının ardından düşüş yaşadı.
Güne yüzde 0,20 artışla 11.354,59 puandan başlayan endeks, açılış sonrası pozitif görünümünü korurken saat 11.13’te gelen mahkeme kararının ardından satışlarla karşılaştı. Endeks, yüzde 1,65 düşüşle 11.144,57 puana kadar geriledi.
Kararın ardından Borsa İstanbul’da ilerleyen dakikalarda kısmi toparlanma görüldü. Saat 12:01 itibarıyla BIST 100 endeksi kayıplarının bir bölümünü telafi ederek yüzde 0,7'ye yakın düşüşle 11.250 bandında işlem görüyor.