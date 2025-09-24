Son dakika... Mahkemeden, CHP İstanbul İl Kongresi için durdurma kararı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine kayyum olarak Gürsel Tekin atanmış, bunun üzerine 24 Eylül'de Olağanüstü Kongre kararı alınmıştı.

Bugün 595 delege Beşiktaş'ta Süleyman Seba Sanat Merkezi'ndeki oylamaya hazırlanırken İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, YSK'nın kararına rağmen CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasını talep etti. Talebe gerekçe olarak, kongreye yönelik açılan iptal davası gösterildi.

24 Eylül 2025 tarihli mahkeme yazısında, "Verilen tedbir kararı henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu mercii olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi Seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir" denildi.

CHP kongreye devam edecek

Mahkeme’nin kongre durdurma kararına CHP’den ilk tepki CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın’dan geldi. Günaydın “Biz kongremizi yapacağız, YSK kararını bekleyeceğiz” diyerek karara tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmiş, Çelik ve il yönetimi görevden uzaklaştırılırken Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı. Çelik ve İl yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongreye karar verilmişti.

Ankara Üçüncü Asliye Hukuk Mahkemesi de CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetmişti. CHP bunun üzerine davanın düştüğünü ilan etmiş ve kayyum kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu.

İstanbul İl Başkanlığı davası ile CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava, dosyalar arasında "hukuki ve fiili irtibat" bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmişti.