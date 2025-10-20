MKK borsadaki yatırımcı sayısını açıkladı: Borsada yatırımcı sayısındaki düşüş sürüyor

Borsa İstanbul’daki değer kayıpları yatırımcı tabanına yansıyor.

MKK verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı 17 Ekim haftasında 2 bin 875 kişi azalarak 6 milyon 383 bin 879’a geriledi.

Bir önceki hafta 7 bin 750 kişi azalan yatırımcı sayısındaki son gerileme, piyasadaki satış baskısının devam ettiğini gösterdi.

Endekste ekim kaybı yüzde 7’yi aştı

Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftayı yüzde 4,77 değer kaybıyla kapatırken, ekim ayı başından bu yana toplam kayıp yüzde 7,30’a ulaştı. Bankacılık endeksi ise haftalık bazda yüzde 6,78 gerilerken, ekim ayındaki toplam değer kaybı yüzde 14,82 seviyesine çıktı.