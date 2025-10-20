Faiz indirimi beklentileri ayrıştı: Piyasa 100, Commerzbank 150 baz puanlık indirim bekliyor

Commerzbank, TCMB’nin bu hafta politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 39’a çekmesini beklerken, piyasa tahmini 100 baz puanlık indirime işaret ediyor.

Bankanın değerlendirmesinde, Türkiye’de yükselen enflasyon beklentilerine rağmen TCMB’nin gevşeme sürecine devam edeceği öngörüsüne yer verildi. Commerzbank, yıl sonu için gösterge faiz tahminini yüzde 37,7 olarak açıkladı.

Piyasa beklentileri ise daha temkinli. Ekonomistler, TCMB’nin bu haftaki toplantıda 100 baz puanlık indirimle faizi yüzde 39,5’e düşüreceği yönünde görüş bildiriyor.