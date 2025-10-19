Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? TCMB faiz indirecek mi, ne kadar düşürecek?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı için geri sayım başladı. Enflasyon verileri ve ekonomik gelişmelerin ardından bankanın nasıl bir adım atacağı merak konusu... Yeni haftaya girilirken "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusu tırmanıyor.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde gözler faiz kararına çevrildi. Eylül ayı enflasyon verilerinin yüksek açıklanması sonrasında piyasalar, bankanın alacağı yeni kararı merakla bekliyor. Net tarihi öğrenmek isteyenler "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını 23 Ekim Perşembe günü açıklayacak. Merkez kararını saat 14.00'de duyuracak.
Faizler ne kadar inecek?
AA Finans, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 23 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin beklenti anketinin sonuçlarını yayımladı. Ankete katılan 22 ekonomistin ortak tahmini, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50 seviyesine düşürüleceği yönünde şekillendi.