Tarımsal girdide yıllık ve aylık bazda artış

TÜİK verilerine göre, Tarım-GFE yıllık bazda yüzde 34,09, aylık bazda yüzde 1,30 arttı. Tarımsal girdi fiyatlarında 2024 Kasım ayından bu yana en düşük aylık artış görüldü.

Tarım-GFE ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 23,81 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,09 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,94 artış gösterdi.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,55 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,18 azalış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 35,07 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 28,51 artış gerçekleşti.

En yüksek değişim veteriner harcamalarında

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 59,79 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 3,94 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.