New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,28 azalarak 45.992,23 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,58 azalışla 6.599,34 puana ve​ Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kayıpla 22.285,46 puana indi.

Fed yetkililerinin açıklamaları takip ediliyor

Fed Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere bazı Fed yetkililerinin, faiz indirim sürecine ilişkin hafta boyunca yaptığı açıklamalar, yatırımcılar tarafından değerlendiriliyor.

Banka yetkililerinden bugün de yeni açıklamalar gelmeye devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni atadığı Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, merkez bankasının faiz oranlarını hızla düşürmemesi durumunda ekonomiye zarar verme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise verilerin, enflasyonun Fed'in hedefine ulaşma yolunda olduğunu ve iş gücü piyasasının istikrarlı seyrettiğini göstermesi halinde faiz oranlarının daha da düşebileceğini aktardı.

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid de enflasyonu düşürme ihtiyacına işaret ederek, Fed'in yakın zamanda tekrar faiz indirmesine gerek olmayabileceğinin sinyalini verdi.

ABD ekonomisi tahminlerin üzerinde büyüdü

Makroekonomik veri tarafında ise ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 20 Eylül ile biten haftada 218 bine düşerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı, ağustosta azalacağı yönündeki beklentilerin aksine yüzde 2,9 artarken, mal ticareti açığı ise ağustosta bir önceki aya göre yüzde 16,8 azalarak, 85,5 milyar dolara geriledi.

Öte yandan, ABD'de 30 Eylül'de sona erecek mali yılın bitimine az süre kala yeni bütçe tasarısına ilişkin gelişmeler de izlenirken, bütçe müzakerelerinde şu ana kadar bir anlaşmaya varılamaması, hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanabileceğine dair endişeleri artırdı.