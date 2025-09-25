ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi, 2025 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,8 büyüyerek öngörülerin üzerinde bir performans sergiledi. Ticaret Bakanlığı, daha önce yüzde 3,3 olarak açıkladığı büyüme oranını yukarı yönlü revize ederken, piyasa beklentileri de yüzde 3,3 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

İkinci çeyrekte ithalat azaldı

Bu toparlanma, ticaret savaşlarının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yaşanan yüzde 0,6'lık küçülmenin ardından geldi. Revize edilen veriler, ekonominin Trump yönetiminin geniş kapsamlı gümrük tarifeleri öncesinde artan ithalat kaynaklı durgunluğu geride bıraktığını ortaya koydu. İkinci çeyrekte ithalat yüzde 29,3 oranında azaldı ve bu durum GSYH'ye 5 puanlık katkı sağladı.

Tüketici harcamaları da hızlanarak yüzde 2,5 arttı ve önceki tahminleri aştı. Trump'ın üretimi ülkeye çekmeye ve vergi indirimlerini dengelemeye yönelik gümrük vergisi politikası tartışma konusu olmaya devam ederken, ekonomistler bu uygulamaların maliyetleri artırdığı ve verimliliği olumsuz etkilediği uyarısında bulunuyor.

İstihdamda zayıflama

İstihdam tarafında ise zayıflama dikkati çekti. Çalışma Bakanlığı'nın güncellenen verilerine göre, Mart 2025'e kadar olan dönemde iş artışı ilk açıklamalardan 911 bin daha düşük gerçekleşti. Bu dönemde aylık ortalama istihdam artışı 71 binle sınırlı kaldı, takip eden aylarda ise ortalama 53 bin iş yaratıldı. Tahminlere göre Eylül ayında istihdam artışı 43 bin ile sınırlı kalırken, işsizlik oranının yüzde 4,3 seviyesinde kalması bekleniyor.

Fed'den faiz indirimi

Büyüme ivmesindeki zayıflamaya karşılık ABD Merkez Bankası (Fed) geçen hafta faizleri düşürdü. Analistler, 30 Ekim'de açıklanacak ilk tahminlere göre üçüncü çeyrekte büyümenin yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor.