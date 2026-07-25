New York borsası karışık seyirle kapandı

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Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,46 artarak 51.947,25 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,05 artışla 7.411,98 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,64 kayıpla 24.975,82 puana geriledi.

Büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarının yapay zeka yatırımlarına yönelik artan sermaye harcamalarına ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıması ve Orta Doğu'daki gerilimin yarattığı belirsizliklerle pay piyasalarında, haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Bu hafta finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li teknoloji şirketlerine, dün piyasa kapanışının ardından bilançosunu yayımlayan Intel de eklendi.

ABD'li çip üreticisi Intel'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 25 arttı. Şirket, bu yılın üçüncü çeyreğindeki gelir beklentisinin 15,8 milyar ile 16,8 milyar dolar aralığında olduğunu bildirdi. İkinci çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen Intel'in hisseleri yüzde 7,9 değer kaybetti.

Analistler, Alphabet, Tesla, IBM ve Intel'in bu hafta açıkladığı bilançoların ardından gelecek hafta Microsoft, Meta, Amazon ve Apple'ın finansal sonuçlarının izleneceğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de Donald Trump yönetimi, zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını yasaklamada ve bu yasağı etkin şekilde uygulamada yetersiz kaldıkları gerekçesiyle 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301. Bölümü kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucunda ülkenin 60 ticaret ortağına yüzde 10 veya yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Trump yönetiminin son hamlesi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası'na (IEEPA) dayandırılarak uygulanan tarifelerin yasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından 24 Şubat'ta 122. Bölüm kapsamında devreye sokulan 150 gün süreli yüzde 10 oranındaki geçici küresel tarifelerin süresinin dolmasına kısa süre kala geldi.

Ayrıca Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) Amerikan teknoloji şirketlerine uyguladığı para cezalarını eleştirerek, birliğe karşı 301. Bölüm kapsamında soruşturma başlatılacağını ve tarife uygulanabileceğini açıkladı.

Jeopolitik gelişmeler de yatırımcıların odağında kalmayı sürdürdü.

Orta Doğu'daki çatışmaların enerji arzını aksatabileceğine yönelik kaygılarla hafta içinde yükselen petrol fiyatları bugün bir miktar geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük çaplı bir saldırı" başlatıp başlatmama konusunda henüz karar vermediğini, İran'ın görüşmelerde "daha ciddi" tavır sergilediğini ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) temmuzda beklentilerin altında kalırken hizmet sektörü güçlendi.

İmalat sanayi PMI temmuzda 53,8 ile 4 ayın en düşük seviyesine gerilerken, hizmet sektörü PMI 53,6 ile 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı.