YEO Teknoloji'den Birleşik Krallık'ta 100 milyon doları aşan dev güneş enerjisi sözleşmesi

YEO Teknoloji'nin %75 oranında bağlı ortaklığı Rey Renewable Energy Ltd, Bluefield Solar Income Fund'ın proje şirketleriyle Kuzeydoğu İngiltere'de geliştirilecek toplam 196 MWp kurulu güce sahip üç güneş enerjisi santrali için 100 milyon ABD dolarını aşan EPC sözleşmeleri imzaladı.



Projeler, Rey Renewable Energy tarafından yürütülürken, YEO Teknoloji'nin uluslararası EPC ekipleri mühendislik, tedarik, inşaat ve devreye alma süreçlerinde görev alacak. Rey Renewable Energy ayrıca tesislerin ticari işletmeye alınmasının ardından iki yıl süreyle işletme ve bakım hizmeti sağlayacak.



YEO Teknoloji, uluslararası büyüme stratejisi kapsamında Birleşik Krallık'ta önemli bir projeye daha imza attı. Şirketin %75 oranında bağlı ortaklığı olan Rey Renewable Energy Ltd, Bluefield Solar Income Fund'ın proje şirketleriyle Kuzeydoğu İngiltere'de geliştirilecek üç şebeke ölçekli güneş enerjisi santrali için anahtar teslim EPC sözleşmeleri imzaladı. Toplam 196 MWp kurulu güce sahip projelerin sözleşme bedeli 100 milyon ABD dolarını aşması bekleniyor.



Sözleşmeler kapsamında Rey Renewable Energy, projelerin mühendislik ve tasarımı, ekipman ve malzeme tedariki, inşaat, montaj, test ve devreye alma süreçlerini anahtar teslim olarak gerçekleştirecek. Tesislerin ticari işletmeye alınmasının ardından iki yıl süreyle işletme ve bakım hizmetleri de Rey Renewable Energy tarafından sağlanacak. Projelerin teslimatında, YEO Teknoloji'nin uluslararası EPC ekipleri Rey Renewable Energy bünyesinde görev alarak şirketin küresel mühendislik, proje yönetimi ve uygulama deneyimini Birleşik Krallık pazarına taşıyacak.



Birleşik Krallık'taki büyüme stratejisinde önemli adım



Birleşik Krallık, yüksek teknik standartları ve gelişmiş yenilenebilir enerji sektörüyle dünyanın en rekabetçi enerji pazarları arasında yer alıyor. Bu sözleşmeler, YEO Teknoloji'nin uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir kilometre taşı oluştururken, şirketin farklı coğrafyalarda geliştirdiği mühendislik ve proje teslim kabiliyetini Avrupa'nın en olgun enerji pazarlarından birinde ortaya koyuyor.



YEO Teknoloji, EPC hizmetleri, enerji depolama sistemleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve şebeke modernizasyonu alanlarındaki entegre iş modeliyle faaliyetlerini uluslararası ölçekte büyütmeye devam ediyor. Şirket, tasarımdan işletmeye kadar enerji altyapı projelerini uçtan uca hayata geçirebilen küresel bir enerji altyapı platformu olma hedefi doğrultusunda yatırımlarını ve faaliyetlerini sürdürüyor.

852 MW’lık portföyün yatırımcısı



Bluefield Solar Income Fund, Birleşik Krallık'ta halka açık güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve enerji depolama varlıklarına yatırım yapan önde gelen yenilenebilir enerji yatırım fonlarından biri olarak biliniyor. Fon, Birleşik Krallık'ta yaklaşık 852 MW kurulu güce sahip güneş, rüzgâr ve enerji depolama varlıklarından oluşan yenilenebilir enerji portföyüne yatırım yapıyor.